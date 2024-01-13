二度對決！顏寬恒「王子復仇成功」　擊退綠營林靜儀

▲顏寬恒成功上演王子復仇記，擊敗現任立委林靜儀當選。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

2024大選結果出爐！台中第二選區國民黨候選人顏寬恒（烏日、大肚、龍井、沙鹿、霧峰）對上民進黨林靜儀，兩人二度廝殺。顏寬恒靠著深耕經營蹲點、以及家族服務總動員，強大支持動能應援下，終於成功上演王子復仇記，將綠地變回藍天，也成功延續地方派系命脈。

台中地方派系分為紅、黑兩派系，過往台中第二選區由黑派經營，靈魂人物是大甲鎮瀾宮董事長顏清標。顏清標做過里長、縣議員、省議員一路選上立委，但之後因花酒案入獄，2013年交棒給兒子顏寬恒。

▲顏寬恒出面宣布當選，父親顏清標感謝選民支持。（圖／記者白珈陽攝）



2020年立委選舉，被視為黑派少主的顏寬恒敗給當時政治素人、台灣基進黨陳柏惟，顏家首次吞敗，眾人譁然。但時隔一年，陳柏惟遭罷免，2022年中二補選，顏寬恒重整兵馬對上民進黨刺客林靜儀。當時中二選舉成全國矚目焦點，未料二度敗陣，顏家僅剩顏清標女兒顏莉敏留在政治圈，外界一度質疑顏家政治勢力未來恐衰退。

2024顏寬恒再獲國民黨徵召提名參選，二度挑戰林靜儀，顏寬恒不僅撕下地方派系標籤，舉辦親子藝文活動、變裝當聖誕老公公、與小朋友們大玩泡泡，先前給人難親近、不苟言笑的形象徹底扭轉。

蹲點的四年來，顏寬恒透過各種活動維持凝聚力，加強地方動員能力，加上不分藍綠的服務態度，緊緊抓住地方鄉親最在乎的人情網絡，終於扳回一局，成功上演王子復仇記，也穩住顏家的政治生命。