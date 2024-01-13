真的以為會贏！柯粉坦言「低估政黨實力」爆失落　PTT狂洗版

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2024年總統大選開票已超過2小時，民進黨總統候選人賴清德一路領先，國民黨侯友宜保持第二，而民眾黨柯文哲「位居老三」，票數則不斷被拉開距離。就有網友感慨，中間選民的板塊是如此的小，「現在才覺得，原來我對政黨實力的深淺是不了解的。」

「我是支持柯的，輸了就大方的被笑吧！」網友稍早在PTT發文提到，「真的以為會贏，真的低估了基本盤的實力，早上看投票率沒有催出來，就覺得不妙了，一直以為國民黨會崩盤，棄保會出現，也真沒想到中間選民的板塊是如此的小。」

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他感嘆，民眾黨連第二都沒有，這還不是最慘的，接下來的黨內風暴才是考驗柯的時候，希望柯能挺住，「當看國民黨一直說，他們跟賴差距只在誤差範圍內，我心中一直覺得怎麼可能，第二名一定是柯P，現在我才覺得，原來身為中間選民的我，對政黨實力的深淺是不了解的。」

PO文釣出大票鄉民，洗版回應「柯沒有輸，政黨票還沒開完」、「本來就不可能贏，好了啦」、「我不會笑你的，還有拜託你繼續監督」、「昨天就說過了，年紀結構算下去絕對輸」、「加油...繼續努力」、「孩子該多看看同溫層外的世界」、「我也是，一起笑吧QQ」。

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