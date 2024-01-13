賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

▲賴清德與副手蕭美琴成功勝選。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

2024總統大選13日晚間開票大致底定，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲都宣布敗選，確定由民進黨總統、副總統候選人賴清德與蕭美琴勝出，賴清德也寫下台灣民選總統以來，選舉史上的「3個第一紀錄」。首先，賴清德是首位打破「8年魔咒」的候選人，且是第一位以副總統之姿，成功挑戰總統的候選人；此外，他還是台灣第一個「醫師」總統。

在台灣1996年民選總統以來，不論是民進黨、國民黨都沒有任何政黨能夠打破「8年魔咒」。民進黨籍前總統陳水扁在2000年完成史上第一次政黨輪替後，2004年成功爭取連任；而2008年時，國民黨籍的前總統馬英九再次將政權奪回，並在2012年成功連任。

總統蔡英文在2016年時，完成選舉史上第二次政黨輪替，再次由民進黨取得中央執政，並且在2020年成功連任。至於2024年的選戰，民進黨推派的賴清德、蕭美琴組合，成功守住政權後，也寫下台灣史上第一個打破「8年魔咒」的候選人與政黨。

賴清德寫下的第二個史上第一，則是他是首位成功以「副總統」身份，成功挑戰總統大位的候選人。回顧2000年時，時任副總統連戰，代表國民黨參選總統，但面對脫黨的宋楚瑜、民進黨候選人陳水扁，在「三腳督」的戰局下，連戰面臨嚴重分票的危機，最終以得票第三之姿落敗。除此之外，前副總統吳敦義也一直外傳他有意挑戰總統，但始終沒有機會成為候選人。

最後，賴清德第三個史上第一，則是他是首位「醫師」總統。回顧台灣歷任的民選前總統，李登輝是台大農經系畢業，農業學者出身；而陳水扁是台大法律系畢業，是前海商法律師；馬英九也是台大法律系畢業，曾任國民黨執政時期的法務部長；蔡英文同樣是台大法律系畢業，也同樣是法律背景的總統。