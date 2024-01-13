快訊／國民黨黃建賓宣布當選台東立委　睽違12年再現「藍天」

▲台東立委候選人黃建賓。（圖／翻攝自Facebook／黃建賓）

記者游郁香／綜合報導

2024總統立委大選今(13日)登場，本屆台東縣立委出現史上最多的6人參選，爭奪僅有的1個席次。在藍綠營都分裂之下，新人參戰的國民黨候選人、大武鄉長黃建賓成功突圍，晚間近7點自行宣布當選，睽違12年再現藍天，也粉碎現任立委劉櫂豪4連霸美夢。

現年45歲的國民黨候選人、大武鄉長黃建賓，雖是新人參戰但他每天勤跑行程，還組了「賓賓砰砰」樂團，親自彈吉他與選民搏感情，打開知名度。

台東縣長饒慶鈴出借自己選縣長的競選總部、「老縣長」黨秘書長黃健庭、議長吳秀華、前議長吳俊立、台東市長陳銘風等也都積極助選，打出「團結藍軍」的旗幟。

▲劉櫂豪、賴坤成、黃建賓、許瑞貴（由左至右）。（合成圖／翻攝自候選人臉書）

儘管未獲國民黨提名的前建設處長許瑞貴也投入選戰，但他選前受賄選爭議纏身，並未對選情造成太大的影響，由黃建賓、賴坤成和劉櫂豪分居前3高票，最終由形象清新的黃建賓替藍軍奪回睽違12年的立委席次。

原民進黨籍的現任立委劉櫂豪尋求4連霸失利，他在黨內初選爆冷失利後脫黨參選，提出「台灣優先、台東優先」兩大原則，希望超越藍綠、走自己的路。他自2012至2020年的第8、9、10屆立委選舉，都大幅領先國民黨候選人，2016年「藍綠對決」下仍獲得64.18%的超高得票率。

▲台東立委候選人劉櫂豪。（圖／翻攝自Facebook／劉櫂豪）

不過此次劉櫂豪與民進黨推派的賴坤成「互打」，瓜分了泛綠選票，兩人都是法律人，學經歷也相當，此次的立委選舉被視為他們多年政壇恩怨的正面對決。

▲台東立委候選人賴坤成。（圖／翻攝自Facebook／台東190賴坤成）

賴坤成曾任國大代表、台東市長，2010年在立委補選出線當選第七屆立委，隨後曾長達12年未擔任任何公職，此次尋求「東山再起」，最終卻兩敗俱傷。

正確選舉結果，以選舉委員會公告為準。