韓媒評台灣大選　柯文哲與民眾黨「選後影響力更增」

▲民眾黨造勢現場的支持者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣總統大選今（13）日投開票，南韓官方通訊社《韓聯社》就指出，2024年可謂是「全球選舉年」，台灣則是率先全球舉行今年首場總統大選，但台灣大選在外媒評價中被喻為「美中代理戰」，藍綠兩黨勢均力敵，民眾黨則因打破傳統兩強對決的格局而受到矚目，即使敗選民眾黨與柯文哲的影響力仍會增加。

據報導，《韓聯社》特派記者13日下午前往有「北市章魚哥」之稱的士林區天玉里天母國小投開票所，選務人員表示「今天來投票的民眾人數就像往年一樣多」，而2020年台灣總統大選投票率達到74.9%。

《韓聯社》報導稱，台灣從2000年開始民進黨與國民黨就以每8年一次，輪替當選總統，然而，台灣不僅被夾在美、中霸權競爭之間，也因為頂尖半導體代工廠台積電而占據全球供應鏈要角，因此這次被評價為「美中代理戰」大選的結果格外受到關注。

▲2024台灣總統大選三位總統候選人，左起柯文哲、侯友宜、賴清德。（組圖／路透）

《韓聯社》提到，台灣20到30歲年輕選民是這場選舉的最大變數，比起國防與兩岸問題，他們更關心高房價、薪資等民生問題，而在這方面政策著墨最多的正是柯文哲，儘管柯文哲要當選具有一定難度，但出於他的高人氣，民眾黨立委席次很可能從5人增至8人，因此有許多人分析，今後柯文哲與民眾黨在台灣政壇的影響力還會更強。