日災區防波堤及礁岩隆起4公尺　專家：數千年一次

文／中央社東京13日綜合外電報導

在日本能登半島地震嚴重受災的石川縣輪島市，經專家赴現地調查，確認防波堤及沿海礁岩隆起約4公尺。專家表示相當罕見，「是數千年才會出現一次的現象」。

日本放送協會（NHK）報導，這起強震後，相關單位已在能登半島北側確認出現海底外露的地殼隆起現象，由專家組成的「令和6年能登半島地震變動地形調查團隊」調查得知，在東西約90公里範圍內，陸地已朝大海擴大約4.4平方公里。

日本產業技術綜合研究所地質調查綜合中心主管宍倉正展，在已知地殼隆起的輪島市門前町鹿磯漁港附近調查，從防波堤牆面上附著的貝類等生物位置推估地震前海面水位，再跟目前水位對比，確認震後隆起約4公尺。

另外，鹿磯漁港北側礁岩也被確認隆起約3.6公尺，形成被稱為「海成段丘」（海階）的階梯狀地形。宍倉說：「我專門研究海岸隆起已超過30年，4公尺的隆起相當罕見。」

在輪島市及珠洲市北側海岸線上，能看到可能是從約6000年前至今發生的大規模地震所造成的3層海階。

宍倉說，能登半島本身就是地殼不斷隆起所形成的半島，3層「海成段丘」代表過去曾發生大規模地震，「這次猶如碰到數千年才一遇的現象」。