台灣總統大選太刺激！　90%日本網友都在看

▲台灣大選太刺激，雅虎：90%日本民眾都在看！多家日媒「緊貼處理」。（翻自《東京電視台》YT畫面）

圖、文／鏡週刊

台灣今日進行總統暨立委投開票，不只台灣民眾關心，外媒也相當矚目，尤其跟台灣關係最密切的日本，對於這次選戰是「極度關心」，不僅多家媒體在選戰最後這3日密集緊跟各政黨、候選人採訪拍攝，日本雅虎今日的網路民調也顯示，有超過9成的日本民眾都非常關心這次的台灣大選。

日本雅虎的民調顯示，從去年12月28日至今天的網路投票中，共有9688人參與，但有超過90%的民眾都選擇「對台灣大選很關心」。另外像長期觀察台灣政治的日本學者小笠原欣幸，以及神戶市議員上畠寬弘，也特地飛來台灣觀戰。

▲日本雅虎民調顯示，有多達90%日本網友關心台灣大選。（翻自日本雅虎）

此外，這次也有多家日本媒體前來報導台灣選情，並且從本月11日開始就緊跟各政黨、候選人們進行拍攝與採訪，並報導台灣特殊的選舉造勢文化。今早上進行投票時，也有不少日本媒體前去拍攝。

由於台灣過往總統大選的投票率，都在70%左右，上一回2020年甚至達到75%，因此也引發不少日本網友討論，驚嘆台灣人對民主自主意識相當高，還有日本網友說：「看到台灣年輕人都願意參與政治事務，反觀日本...」、「台灣造勢場真的太強，根本是音樂祭。」

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