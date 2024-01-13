新北第5選區最新票數出爐　蘇巧慧領先「率先突破5萬大關」

▲新北市第五選區由蘇巧慧對上洪佳君。（圖／翻攝臉書蘇巧慧、洪佳君）

記者吳美依／綜合報導

第11屆立法委員選舉開票中，截至晚間6時18分，新北市第5選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）最新開票結果顯示，目前民進黨蘇巧慧率先突破5萬大關、以55187票持續領先，國民黨洪佳君則以47451票暫時落後。開票作業仍在進行中，最終結果以中選會公布為主。

蘇巧慧是新北市第5選區現任立委，也是第九屆、第十屆立委，為前行政院長蘇貞昌之女，以及美國賓州大學法律博士候選人。她這次力拚三連霸，並且主打「政績牌」，透過一系列鄰里座談會，介紹過去7年多的中央政策及地方建設，包括樹林捷運及捷運三鶯線、改建三鶯大橋、台65線浮洲橋匝道通車、爭取板新淨水廠、打通新樹鶯堤外便道、國中小老舊校舍及體育場館整建等。

洪佳君現任新北市議員，曾任職第16屆台北縣議員、新北市第1至3屆議員、新北市議會黨團副書記長等。她曾榮獲世界盃跆拳道金牌，任職於中華奧會婦女與運動委員會，丈夫則是前跆拳道國手、前立委黃志雄，夫妻倆長期經營地方建設發展。而黃志雄曾任新北市第5選區第七屆與第八屆立委，但在第九屆與第十屆迎戰蘇巧慧時二度敗選。

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