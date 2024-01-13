快訊／吳思瑤自行宣布當選！突破三腳督激戰　士林北投立委三連霸

▲民進黨台北市第一選區立委候選人吳思瑤，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／綜合報導

第11屆立法委員選舉今（13）日投開票，台北市第一選區（士林、北投）民進黨候選人吳思瑤晚間自行宣布當選，突破與國民黨候選人張斯綱、無黨籍參選的侯漢廷「三腳督」戰局，達成士林北投立委三連霸。

吳思瑤為北市第一選區現任立委，曾經擔任台北市議會議員並曾任民進黨黨團總召集人、也曾擔任2022年台北市長候選人陳時中競選總幹事。因泛藍整合分裂，吳思瑤對上國民黨台北市議員張斯綱、無黨籍參選的新黨市議員侯漢廷，上演「三腳督」戰局，讓戰況撲朔迷離。

前衛生署長楊志良日前替張斯綱站台時，引述國民健康署數據，解讀台灣女人超過30歲就沒用了，「吳思瑤快50歲了，這輩子絕子絕孫啦！絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了！」引發爭議，雖然張斯綱為此道歉，仍未成功止血。

當時吳思瑤回應，選舉比的是「專業問政能力」和「服務建設成績」，不是在比子宮的使用率。北投天母所有女性朋友，都該抵制把女性視為生育工具的政黨及參選人，所有尊重女性的男人，請一起唾棄這樣害群之馬。自己49歲是3貓1狗的媽，有可愛毛小孩超級滿足，且把北投天母區小孩當自己孩子一樣疼愛。

台北市第一選區立委（士林、北投）共有8位候選人分別為：1號民進黨吳思瑤、2號國民黨張斯綱、3號人民民主黨賴宗育、4號無黨籍侯漢廷、5號人民最大黨張臺勝、6號人民最大黨胡金城、無黨籍許盛鋒7號、臺灣雙語無法黨陳執中8號。