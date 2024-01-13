3.2cm鐵釘「射穿左眼」卡在大腦竟奇蹟存活！工人撿回視力

▲醫師在急診室替男子照X光，發現鐵釘卡在頭部正中央。（圖／翻攝自Cureus）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名建築工人因為釘槍操作不慎，導致釘子從他的眼睛誤插入頭部，卡在大腦中。然而經過醫師治療後，他奇蹟似地活下來，且未傷及視神經。該起病例被刊登在醫學雜誌Cureus本周發表的一項研究中。

根據《紐約郵報》報導，馬來西亞一名醫師在一項最新發表的研究中公開了這起病例，該名病患是一位30多歲的外籍建築工人，事發當時他正在使用氣壓式釘槍，但是卻沒有佩戴護目鏡。

過程中釘槍疑似出現故障，男子便舉起釘槍朝槍管內查看，沒想到一顆釘子直接射進他的左眼。醫師指出，男子就醫時除了左眼明顯疼痛與大量出血外，僅出現頭痛症狀，並沒有其他明顯問題，且仍有意識，可以配合醫師檢查。

▲鐵釘奇蹟似地避開所有神經與動脈。（圖／翻攝自Cureus）



醫師隨即使用X光機檢查，沒想到發現這顆長達3.2公分的釘子從眼睛穿進頭部後，深深地卡在男子的大腦額葉，而這個部位會左右人類的運動與語言功能。除此之外，出血也已經擴散至大腦其他部位。

研究指出，男子的左眼外側眼角有開放性傷口，左眼眶頂與框底骨折，但在刺穿頭部的過程中，「奇蹟似地」避開了重要的動脈與神經，因此讓病患得以躲過任何永久性或長久損傷。

醫師緊急對病患進行腦部手術，手術很成功，醫師也修復了他的眼瞼。釘子成功出後，並未造成更多出血。經過後續治療，男子順利恢復，沒有任何視神經功能障礙，並回到母國接受進一步治療。