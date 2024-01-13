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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／交棒成功！李坤城宣布當選　鞠躬謝：民主聖地招牌擦得更亮

▲李坤城（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

▲李坤城（中）晚間7點自行宣布當選，現場與直播都有支持者開心祝賀。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

記者林韋辰／綜合報導

中華民國第11屆立法選舉中結果出爐，新北市第3選區（三重區103里）民進黨立委李坤城今（13日）晚間自行宣布當選，以6萬9649票奪下三重立委一席，擊敗國民黨對手蔡明堂5萬5309票。此選區一直以來被視為「綠營票倉」，此次李坤城也與余天交棒成功，替三重穩穩守住綠地。

李坤城自行宣布當選，首先一一感謝三重鄉親、余天立委和6位議員、各方人士、里長們大力支持，以及辛苦的幕僚團隊、家人等，也向這陣子因選舉吵到的厝邊鄰居比較抱歉。

李坤城表示，未來鄉親有什麼事情都可以來李坤城的服務處，有什麼需要的坤成都會幫忙，同時承諾會更深入基層，會繼續打拼，未來也與中央政府配合，以及不分藍綠都會跟議員、立委盡力團結合作，絕對會努力把三重這塊「民主聖地招牌」擦得更亮、讓三重變得更好，非常感謝大家願意給坤城此次機會，最後向選民鞠躬致謝。

▲李坤城（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

▲李坤城向三重鄉親道謝，承諾未來會好好做，將不分藍綠團結大家的心。

新北市第3選區立委結果揭曉，民進黨候選人李坤城一路領先對手，最終奪下6萬9649票，領先對手蔡明堂1萬多票，讓蔡明堂在後頭苦追。本次立委選舉中，1號為國民黨蔡明堂、2號為無黨籍蘇卿彥、3號為民進黨李坤城、4號為無黨籍陳東雲。資料顯示，2024立委選舉中，新北市第3選區共有26萬5754名選民，其中男性12萬9168名，女性13萬6586名。（最終開票結果，以中央選舉委員會公告為準）。

▲李坤城（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

▲賴清德輔選李坤城，力挺他進入國會。

李坤城擁有3屆市議員的經驗，不僅擁有很高的學識，過去在議會表現傑出，問政扎實外也質詢率達100％。李坤城主要政見提出以4大面向為主，分別是「三重優先建設翻新」、「三重好行友善交通」、「三重保障福利安居」、「三重防衛安全繁榮」。其中建設方面像是爭取活化國有地、增加共融特色遊具公園、提升三重醫院量能等，福利安居方面是興建社會住宅、擴大準公共化托育能量、高中職學費全免等，友善交通則是增設機場捷運A2a站，推動「交通安全基本法」還路於民，最後針對安全問題，提出對「新型態詐騙」、「動保法」加重刑責等。

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