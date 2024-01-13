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以色列否認「種族滅絕」指控　海牙國際法院連2天開庭聽證

▲▼位於荷蘭海牙的國際法院(International Court of Justice)。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於荷蘭海牙的國際法院（International Court of Justice）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南非提出「以色列對巴勒斯坦人進行種族滅絕」的指控後，以色列法律顧問12日在聯合國最高司法機關海牙國際法院（ICJ）的聽證會上進行辯護，指出在加薩走廊的戰爭是對以色列人民的合法保護，哈瑪斯激進分子才是罪魁禍首，以色列正在打一場「不是由自己發動、且非他們所願的」戰爭。

根據美聯社報導，以色列稱南非提出的是虛偽指控，且是國際法院有史以來最大的案件之一，反映出世界的天翻地覆。以色列外交部法律顧問貝克爾（Tal Becker）在國際法院上說，這場戰爭並非以色列發動或想要的，「在這種情況下幾乎沒有比指責以色列實施種族滅絕，更虛假、更惡毒的指控了。」

▲▼以色列戰車在以色列-加薩邊境附近行駛。（圖／路透）

▲以色列坦克駛至加薩邊境。（圖／路透）

德國政府發言人海貝史崔（Steffen Hebestreit）12日在一份聲明中表示，德國有意代表以色列干預審判程序，並稱針對以色列的種族滅絕指控「毫無根據」，「哈瑪斯恐怖分子殘忍地襲擊、折磨、殺害與綁架以色列的無辜人民。」根據國際法院規定，若德國提交干預聲明，將可以代表以色列進行法律辯論。

此前，南非11日請求國際法院下令，要求以色列立即停止在加薩走廊的軍事行動。國際法院進行為期2天的聽證會，院長多諾霍（Joan E. Donoghue）12日在聽證會尾聲表示，將「盡快」作出裁決。然而，實際上裁決可能需要數周時間，整件訴訟案甚至可能長達數年，目前也不清楚以色列是否會遵守法院的任何命令。

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