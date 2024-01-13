美企評估：日本能登強震估計損失「最高恐達8700億日元」

▲日本石川縣輪島市受災嚴重，警消人員展開救災行動。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，已經造成至少215人喪生，當地災情慘重，搜救行動持續進行中。而美國金融信貸評分機構穆迪（Moody's）12日公布最新估算，這場元旦強震造成的經濟損失，約為4350億至8700億日元（約新台幣934億至1867億元）。

穆迪列入評估範圍的項目，除了地震、火災、山崩、海嘯、土壤液化等災害，還有建築物破壞及商業業務活動中斷等情況造成的損失。不過，並未囊括強震對於交通網絡、公共基礎建設、政府機關部門的破壞，因此實際損失可能更大。

穆迪風險管理服務的高階主管威廉斯（Chesley Williams）說，「這起事件突顯了全面評估淺層地殼地震風險的重要性。」

石川縣政府13日表示，截至上午9時，縣內一共215人罹難、至少1009人輕重傷、26人失聯。能登地區至少4330棟建築物受災，輪島市及珠洲市僅知多數民宅受災，但目前仍無法掌握確切災情全貌。

日本氣象廳指出，能登地區1日下午發生強震後，依然持續發生地震活動，截至今日凌晨累計近1400次震度1以上地震，未來1個月須持續留意震度5強以上的地震。儘管救災行動仍在持續，但災區餘震不斷、道路中斷、持續降下雨和雪，使得救援難度更高。