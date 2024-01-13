訂婚5年！紐西蘭前總理阿爾登結婚　甜蜜白紗照曝光

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記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）與男友克拉克蓋佛德（Clarke Gayford）相戀並訂婚迄今近5年之後，終於在13日完婚。根據官方婚紗照，阿爾登穿上紐西蘭時裝設計師Juliette Hogan所設計的象牙色無袖禮服，盤起頭髮，披上白色頭紗，露出一臉甜蜜笑容站在蓋佛德身邊。

衛報報導，阿爾登與克拉克蓋佛德在豪克斯灣的Craggy Range酒莊13日舉辦婚禮，出席賓客約50人至75人，由紐西蘭前副總理羅伯森（Grant Robertson）擔任婚禮主持人，阿爾登與蓋佛德的5歲女兒妮薇（Neve）也有來到現場，和她的父親一起走紅毯。

阿爾登與蓋佛德原本計畫2022年初就要結婚，但受到Omicron新冠疫情影響，婚禮被迫延後至今。

JUST IN - Images supplied by former NZ Prime Minister Jacinda Ardern, from her wedding to Clarke Gayford in the Hawkes Bay. pic.twitter.com/jFGiRwv8SZ — Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) January 13, 2024

阿爾登2017年當上紐西蘭總理，成為紐西蘭史上第3位女總理，也是自1800年代以來紐西蘭最年輕領袖，在新疫情爆發後迅速採取嚴格防疫措施，讓紐西蘭防疫成績名列前茅，並在2019年發生基督城槍擊恐攻後戴上頭巾慰問，一周內完成修法禁止私人擁槍，獲得好評。

不過後來紐西蘭經濟出現衰退，也有住屋短缺問題，支持度下滑，最終阿爾登在2023年1月以倦勤為由請辭，回歸家庭個人生活。

▼阿爾登和克拉克蓋佛德在2019年就已經訂婚，她在2018年產下一女。（圖／達志影像／美聯社）