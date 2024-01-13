澳洲癌末翁玩老虎機中獎突倒地　她假關心「摸走彩券換錢」

▲澳洲有一名老人準備用老虎機兌換獎金時突然倒地，彩票卻被路過女子偷走換錢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

澳洲一名老人因為罹病，因此剩下約半年的壽命，而他就決定在生命結束前到布里斯本的一家酒吧玩老虎機。後來他也幸運地獲得獎金，但正當他要兌換現金時，卻突然倒地，這時身邊就出現一名不懷好意的女子將他的彩券偷走，並在兌換獎金後直接走人。

根據《太陽報》報導，澳洲80歲老人湯瑪士（Thomas Purtill）因為患病，因此只剩下6個月的生命。而他想用他這僅存的時間做點讓自己開心的事，於是他就到布里斯本某間酒吧的老虎機前投了一些零錢碰碰運氣。

根據該家酒吧監視器畫面只見，湯瑪士在玩完老虎機後準備兌換贏得的160英鎊（約新台幣6340元），結果正當他要把彩券投進機器時卻突然倒不起，而這時就出現了一名女子，似乎非常擔心湯瑪士的狀況，同時她也通知了酒吧人員並且報警。但是該名女子卻不懷好意，因為她看見湯瑪士身旁有一張彩券，接著她就迅速撿起、走到機器前兌換現金後放入口袋，並離開現場。

後來被送往醫院治療的湯瑪士還住院2天，當他被問到如何看待小偷時，他說「如果有人走過來對我說，『可以給我10元給孩子們買麵包跟牛奶嗎？』我一定會給他們」，但是他相當不解為何這名女子要用偷的。同時醫師也告知他的癌症已經到了晚期，而且僅剩下3至6個月的生命。

雖然獎金遺失，但是酒吧人員得知湯瑪士的狀況後感到相當不捨，稱可以償還他被偷的獎金，而這時湯瑪士對於人性本善的信心又再次復燃。警方同時也呼籲，希望有任何認識該名女子的人可以出面協助警方辦案。

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