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不斷更新／新北第三選區民進黨李坤城2萬票領先　蔡明堂後頭苦追

▲李坤城（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

▲李坤城（左）與蔡明堂（右）爭取三重立委一職。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

記者林韋辰／綜合報導

2024年立委選舉今（13）日下午4時準時開票，三重選情緊張，共有4個立委競選，分別是1號為國民黨蔡明堂、2號為無黨籍蘇卿彥、3號為民進黨李坤城、4號為無黨籍陳東雲。其中以民進黨立委候選人李坤城率先破萬票一路領先，國民黨蔡明堂後頭緊追。《ETtoday新聞雲》將以不斷更新提供讀者最即時的得票數資訊。

【17:19】，李坤城（民進黨）2萬5060票，蔡明堂（國民黨）1萬9776票。

【17:00】，李坤城（民進黨）2萬0477票，蔡明堂（國民黨）1萬6480票。

【16:52】，李坤城（民進黨）1萬4748票，蔡明堂（國民黨）1萬2277票。

【16:40】，李坤城（民進黨）1萬1403票，蔡明堂（國民黨）9千372票。

以上正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

根據中選會人口統計資料顯示，在2024立委選舉中，新北市第3選區共有26萬5754名選民，其中男性12萬9168名，女性13萬6586名，最終開票結果以中央選舉委員會公告為準。

李坤城擁有3屆市議員的經驗，不僅擁有很高的學識，過去在議會表現傑出，問政扎實外也質詢率達100％。李坤城主要政見提出以4大面向為主，分別是「三重優先建設翻新」、「三重好行友善交通」、「三重保障福利安居」、「三重防衛安全繁榮」。其中建設方面像是爭取活化國有地、增加共融特色遊具公園、提升三重醫院量能等，福利安居方面是興建社會住宅、擴大準公共化托育能量、高中職學費全免等，友善交通則是增設機場捷運A2a站，推動「交通安全基本法」還路於民，最後針對安全問題，提出加重對「新型態詐騙」加重刑責等。

▲▲李坤城（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

▲李坤城攜手老婆在選前之夜拜票。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

蔡明堂也擔任過6屆議員，他提出的3大政見主要，爭取「三重在地建設」，像是翻新圖書館、爭取機場捷運線A2a站，爭取中央前瞻計畫預算等，以及特別著重在「體育方面」，例如爭取成立國家運動科學中心、更新國民運動中心等，最後則是「嚴格監督政府」做對的事情，像是重啟特偵組、廣設社會住宅、0-6歲國家養等政策。

▲蔡明堂。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）

▲侯友宜力挺蔡明堂。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）

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