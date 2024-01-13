石川強震後雪中見暖流　日本慈濟啟動首批熱食供應

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

日本能登半島於2024年元旦發生規模7.6強震，已造成數百人死傷、超過2萬3千人住避難所。慈濟日本分會志工在寒冷風雪中，在1月13日中午前深入重災區穴水町提供約300人份熱食發放。

災區部分路段道路管制，慈濟志工在1月5日組成臨時勘災小組，前往石川縣穴水町、七尾市勘災，一路上都有房屋倒塌，也缺水缺電，受災民眾集中到收容中心。之後分批前往災區進行物資需求調查及發放作業前置作業。

慈濟1月13日在日本能登半島地震的重災區石川縣北部的穴水町備妥發放約300人份熱食。志工共用廚房場地不大，但在分工合作後都能克服場地限制困難，希望能讓災民於寒冬中有溫暖的熱食可暖身與暖心。

慈濟志工於日本能登半島地震發生後，經與慈濟本會取得共識後，在日本方面允許可進入災區先行勘災後，了解穴水町民眾以長者居多，因此準備的熱食以方便長者食用的軟質及清淡食材為主的八寶燴飯。

為進行1月13日的首批熱食發放，14位日本慈濟志工提前分別從東京和大阪前往，分頭勘查地點、採購食材，於1月13日中午前，在避難所展開首次的熱食供應。

從東京到能登半島，將近500公里，而大阪慈濟志工，也奔波350公里，1月13日在避難所，希望至少提供二個星期的熱食，志工將分3梯次接力，食材則是在當地購買，現場烹煮，希望貼近居民的口味。