泰重機男自撞墜橋「臉朝下」卡水溝慘死　左臂離奇噴飛消失

▲男子的重機最終在100公尺外被發現。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子13日凌晨騎乘重機經過一座橋梁，然而疑似錯過轉彎的時機點，當場跌落橋下，整個人卡進橋下的一條水溝，而他的車子則在約100公尺外的路邊被發現。他被尋獲時已經明顯死亡，臉部朝下，左臂則因劇烈撞擊斷裂，至今仍未尋獲。

根據《民意報》報導，曼谷警察局13日凌晨2時接獲通報稱，有人疑似騎車自撞後死亡。警方獲報趕往現場後，發現一名男子臉部朝下卡在水溝內，疑似溺死，而他的左臂斷裂，有明顯創口。

警方隨後在100公尺外的路邊發現一輛倒地的黑色重機，左側有嚴重損傷。根據身分證件，死者為26歲男子，他身穿黑色長袖上衣、藍色牛仔褲以及運動鞋，但是並未佩戴安全帽。警方也發現橋上護欄出現明顯划痕，疑似是重機擦撞造成。

根據初步調查，死者疑似是駕駛著重機行駛在橋上，但卻算錯轉彎的時機，整輛重機突然失控，並以高速撞上橋上護欄，最終跌下橋。而他的左臂則是在撞上反光告示牌的過程中，因為撞擊力度過大撕裂並噴飛。

死者隨後整個人被拋飛至橋下的水溝。當時他臉部朝下，五官浸泡在污水內，疑似是溺死。警方指出，接下來將會調閱附近監視器，以釐清確切的死亡原因與過程。