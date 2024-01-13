金正恩怒了！北韓裁撤「統戰機構」、停止心戰廣播：南韓是敵國

▲金正恩4日攜愛女金主愛一同視察飛彈發射車生產工廠。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

先前北韓（朝鮮）最高領導人金正恩才於去年12月底進行的勞動黨八屆九中全會，不僅將兩韓關係視為敵對關係、更稱南韓為「交戰國」，表示北韓不會逃避戰爭。如今，北韓更決定裁撤和發展兩韓關係有關的政府組織和宣傳媒體，且還停播曾向南派間諜下達指令的平壤電台，顯示金正恩的兩韓政策出現變化。

根據南韓《韓聯社》，過去北韓經常用來向南韓播放、進行統一等心理戰策略的電台「平壤電台」（平壤放送）從昨（12）日下午起就開始抓不到訊號，直到今（13）日也無法收聽，而平壤電台的官網「民族大團結」網站也無法正常連線，顯示北韓正在調整兩韓關係的策略與腳步。

平壤電台由北韓官方親自經營，1960年代起主要負責向南韓居民進行心理統戰，包括煽動人民民主主義革命等，從過去以來便不斷播送讚揚金日成、金正日的歌曲，在播完讚揚歌曲後還會唸出一道又一道的亂碼，透過亂碼向派往南韓執行任務的間諜下達指令。

亂碼播放直到2000年時任南韓總統金大中、北韓國防委員長金正日進行六一五會談後才一度中斷，而2016年以後又宣告重啟。

通常廣播主持人會唸出一長串數字，「從現在起將針對27號探查隊員進行遠距教育大學物理學複習作業。178頁第99號、78頁第40號......」；類似的片段在韓劇《雪降花》曾被如實呈現。

北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》也指出，負責軍事、外交等敵對事務相關的黨政部門於12日召開崛起會議，宣示要貫徹金正恩去年底在勞動黨八屆九中全會上所批示對南韓政策與戰略的轉換方針，因此決定裁撤6.15共同宣言實踐北側委員會、祖國統一泛民族聯合北側本部、民除和解協議會、檀君民族統一協議會等相關組織與團體。

其中，6.15共同宣言實踐北側委員會為2000年6月15日南北韓峰會以後所成立的祖國統一運動團體，6.15共同宣言實踐還設有南側委員會、海外委員會；至於祖國統一泛民族聯合則為1990年由南韓、北韓，以及海外所設立推廣統一運動的團體。

另外，《韓聯社》也發現，北韓主要針對南韓與海外的宣傳媒體，包括《我們民族之間》、《統一的回聲》、《柳京》、《今日朝鮮》、《黎明》等網址掛有.com的網站，從本月11日起就開始無法連線，顯示北韓確實正在縮編、裁撤和推動南北韓統一或發展兩韓關係有關的組織。