年輕霸總幻想破滅？　南韓500強企業「近半董事長至少60歲」

▲南韓500強企業董事長，年齡最少都60歲。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

多金又年輕的「霸道總裁」，常出現言情小說中，和職員妹小譜出戀愛插曲，而現實中的情況可能要幻滅。近日南韓公布一項最新調查，500強企業董事長的年齡，近5成最少都60歲，最年輕的CEO為36歲，最老91歲，女性比例為2.4%。

據韓聯社報導，企業資料研究院10日公布500強企業CEO的年齡調查，截至今年年初，670位CEO的平均年齡為59.7歲，比2020年的58.6歲還高。其中，60多歲CEO佔比49.0%，人數328人，2020年為35.9%，239人，而50多歲的人下降到38.5%，258人。

調查分析，近3年60到80歲的人增加，30到50歲的人最少。據了解，40多歲和30多歲的CEO比例也有所下降，70和80歲的人略有增加。最年輕的友邦人壽保險CEO為36歲，最老的CEO是91歲。

據悉，CEO中有83.4%是職業經理人，比3年前多了1.6%，家族CEO的比例從18.2%下降到16.6%。

500強企業中，女性CEO為16人（2.4%），比2020年底的13人（2.0%）還多3人。韓媒報導，500強企業中女性CEO為LG生活保健李正愛、Sae-A貿易文成美、水協銀行姜信淑、CJ Olive Young李善正、Kakao鄭信雅、韓國煤氣公司崔妍惠、Hanssem金裕珍等8人。同期有KB證券樸正林、可口可樂飲料崔秀貞等5家公司的女CEO退休。

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