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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中北屯傳不給政黨票　選委會澄清「烏龍一場當下已補發」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一投票所遭民眾爆料，選務人員沒給政黨票。選委會人員透露，烏龍一場，當下就補發。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華／台中報導

2024總統暨立委選舉今天投票，台中各投票所狀況大致良好。但網路上傳出，有剛遷戶籍一個月的民眾，到北屯國小976投開票所投票時，發現只拿到總統及區域立委兩張選票，選務人員竟沒給政黨票，還指控選務人員態度不佳。對此，選委會人員澄清，此為烏龍一場，當下就馬上更正補給，沒有網友說的那麼誇張。

▲台中投票狀況。（圖／記者許權毅攝）

▲台中投票所傳選務人員沒給政黨票，選委會澄清烏龍一場。（圖／記者許權毅攝）

網路上流傳一張對話截圖，一名網友指稱姊姊一個月前遷戶籍，所以沒有區域立委票，但選務人員卻給她總統跟區域立委票，姊姊回應「不會有區域立委，要給我總統票跟政黨票」，但選務人員還不以為意；另一人回應「帶頭違法！這樣不知道多少人沒投到！」要求將對話截圖廣為流傳。

對此，選委會回應，整件事情是烏龍一場，該位民眾是原住民身分，選務人員一時間以為沒有政黨票，但民眾才離開櫃台，還沒走進圈票處就發現有誤，回頭詢問搞清楚後，就馬上補發了。

▲台中投票狀況。（圖／記者許權毅攝）

▲台中最大投票所位在北屯區四張犁國小的 947投開票所，總共有2801名選舉人數，今天上午的投票狀況良好。。（圖／記者許權毅攝）

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