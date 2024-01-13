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考古驚見亞馬遜森林「巨大古城遺址」　數千年前曾有上萬人群居

▲▼巴西亞馬遜森林、亞馬遜叢林、巴西烏魯帕迪國家森林公園（Urupadi National Forest）。（圖／路透） 

▲亞馬遜雨林發現數千年歷史的巨大古城遺址。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南美洲亞馬遜地區最近的考古活動，揭開了一座數千年失落古城的神祕面紗，在茂密叢林植被下，暗藏著廣場、道路網絡、住宅、渠道，甚至發現爐灶、罐子等遺跡。這改變了對亞馬遜地區人類史的理解，過去人們一直認為亞馬遜河流域只有游牧或小規模定居點，而這個古城聚落卻有多達6000個住屋或祭祀用的平台。

據英媒BBC報導，這座巨大的亞馬遜古城遺址位處厄瓜多東部烏帕諾（Upano）地區，毗鄰的火山創造了肥沃土壤，但火山也可能是導致聚落毀滅的原因。考古學家表示，這座古城約建於2500年前，人們在當地生活了1000年，雖然難以準確估計居住人數，但科學家們估計，即使未及10萬人，至少也超過1萬人。

考古學家使用地面挖掘，結合擴及300平方公里的區域調查，並且利用飛機上的雷射感應器，感測到藏在茂密植被底下的古城遺跡。研究人員在這座巨大城市發現6000個長20公尺、寬10公尺、高2到3公尺的四方形平台，多以3到6個平台為一組，並圍繞著一個中央廣場。科學家認為，許多平台用途為住宅，但也可能用於祭祀儀式，例如其中一個長140公尺、寬40公尺的巨大平台。

平台之間有筆直的道路相連，形成複雜的延伸網絡，其中一條道路甚至綿延了25公里。科學家解釋，修建一條筆直的堤道，比起修建配合景觀的道路來得困難許多，可能一部分也具有與某種信仰或儀式相關的強大意義。另外，道路兩邊都有溝渠，有助於管理豐沛的水資源。而部分堵住定居點入口的渠道則顯示居民可能曾受到外部威脅。

報導稱，過去已知南美洲高地上存在古文明城市，例如秘魯的馬丘比丘，但人們一直認為亞馬遜河流域古代只有游牧或小型定居點的生活方式。法國國家科學研究中心調查主任、此研究的負責人羅斯坦（Stephen Rostain）解釋，「這是已知最古老的亞馬遜遺址。我們對文明抱持以歐洲為中心的觀點，但研究顯示我們必須改變對文化與文明的看法。」

羅斯坦說，「它改變了我們看待亞馬遜文化的方式。大多數人想像的是一小群人，赤裸著身體，住在棚屋與開墾過的土地上，但此遺址表明過去的人類是生活在複雜的城市社會之中。」報導指出，經過了25年研究，科學家首次完成全面性調查，揭示了龐大且複雜的亞馬遜社會，且似乎比墨西哥與中美洲著名的馬雅社會（Mayan societies）還要大。

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