台灣大選全球關注！各家外媒放首頁　BBC不斷更新、開直播

▲《路透社》報導台灣選舉。（圖／翻攝路透）



記者王佩翊／編譯

台灣13日舉行總統大選與立法院選舉，全球各家外媒也極度關注，包含BBC、《半島電視台》都開啟不斷更新，全程緊盯投開票進度，而CNN、《韓聯社》、《日本放送協會》、《天空新聞網》、《路透社》也都將台灣選舉的報導放在首頁。

▲BBC大篇幅報導，還開啟不斷更新。（圖／翻攝BBC）

BBC報導稱，13日將有約1950萬名台灣人參與投票，而這場選舉更將決定台灣與中國大陸未來的關係。報導中介紹，執政的民進黨尋求第3次連任，但賴清德被中國大陸貼上「麻煩製造者」的標籤，而國民黨則承諾將與北京當局建立良好關係，維持台海和平。BBC指出，雖然還有第3名候選人，但民進黨與國民黨候選人仍領先且勢均力敵。文中也提到，台灣選民更關心的是經濟問題而非中國。

▲《半島電視台》開啟不斷更新。（圖／翻攝半島電視台）

半島電視台被稱為中東CNN，也是少數開啟不斷更新關注台灣大選的外媒，並稱台灣將選出總統蔡英文的接班人。

▲CNN開設台灣大選專區。（圖／翻攝CNN）



CNN雖然未開啟不斷更新，但是也為台灣大選開設專區，並將報導放在首頁顯眼處，僅次於英美聯軍攻打葉門武裝組織「青年運動」的頭條新聞。

▲《日本放送協會》報導台灣大選投票開始。（圖／翻攝日本放送協會）

日本13日適逢學測，因此《日本放送協會》並未對台灣大選進行大篇幅的報導或是開啟不斷更新，但是仍將新聞放在首頁，僅次於能登大地震與學測的新聞。

▲《韓聯社》將台灣選舉新聞放在首頁最上端。（圖／翻攝韓聯社）

《韓聯社》則是將台灣大選新聞放在頭版頭，並稱之為「2024年地球村首場大選」。

▼《天空新聞網》報導台灣選舉。（圖／翻攝天空新聞網）