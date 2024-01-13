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葉門首都傳爆炸！美軍再襲青年運動反抗軍　稱雷達站威脅紅海商船

▲▼葉門首都沙那（Sanaa）民眾上街集會，譴責美國與英國對葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）的目標發動空襲，並燃燒以色列與美國國旗。（圖／路透）

▲葉門民眾在首都舉行街頭集會，譴責美國與英國對「青年運動」發動空襲，並燃燒以色列與美國國旗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）接連襲擊紅海商船。兩名美國官員向美聯社表示，美國軍方13日凌晨襲擊一處青年運動控制的地點，認為這個地點使紅海商船面臨危險。美聯社記者在葉門首都沙那（Sanaa）聽見爆炸聲，青年運動控制的媒體Al Masirah也稱，美國與英國對沙那發動多次空襲。

根據美聯社、路透社報導，美國與英國在12日第一天的空襲中，使用超過150枚彈藥襲擊了28個地點，並擊中60多個目標。在這些襲擊發生之前，青年運動對紅海航運活動進行了數月的襲擊，武裝分子登上了他們聲稱是以色列或前往以色列的船隻。

▲ 美國中央司令部釋出飛機從祕密地點起飛，出動打擊青年運動的畫面。（圖／路透）

兩名美國官員匿名接受美聯社採訪時，談及一項美國尚未公開宣布的行動。官員們表示，美軍13日凌晨襲擊了另外一處地點，美國認為這一地點為紅海的商船帶來危險。

路透社則引述一名美國官員說法稱，最新一次攻擊的目標是個雷達站。儘管不願透露姓名的官員並沒有提供更多細節，但雷達基礎設施一直是美國軍事行動阻止青年運動在紅海發動攻擊的關鍵目標。

另外，青年運動的電視台Al-Masirah於13日表示，美國和英國正在空襲葉門首都沙那。美聯社記者也在沙那聽見一聲巨大的爆炸聲。半島電視台記者Mohammed al-Attab在沙那當地報導，「我聽見了爆炸聲，很多人在社群媒體上表示他們聽到了首都沙那發生強烈爆炸聲…據青年運動發言人說法，過去48小時內發生73起爆炸事件，造成多人傷亡，至少5人喪命。」

在美國與英國發動數十次空襲之後，美國海軍12日已經發出警告，呼籲懸掛美國國旗的船隻在接下來72小時內，避免航行葉門附近的紅海與亞丁灣海域。此前，美國軍方與白宮表示，他們預計青年運動將試圖發動反擊。隨後一名美軍參謀部將領指出，青年運動12日就發射1枚反艦彈道飛彈，以報復美國和英國。

►►►報復美英空襲　葉門叛軍青年運動「發射反艦彈道飛彈」

►►►葉門反抗軍：美英73次襲擊釀5死6傷　誓言「繼續攻擊紅海商船」

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