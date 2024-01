「亞洲最帥」汶萊王子結婚了！婚禮連辦10天　超美王妃背景曝光

▲汶萊王子馬丁將在14日與妻子阿妮莎完成婚禮。(合成圖/翻攝IG/@tmski)

圖文/CTWANT

現年32歲、有「亞洲最帥王子」之稱的汶萊馬丁王子(Prince Abdul Mateen)與愛情長跑多年的女友結婚了,並舉辦為期10天的奢華婚禮,14日將舉行婚宴,據悉,英國王儲威廉王子與妻子凱特王妃也將出席。

綜合多家外媒報導,馬丁王子與交往多年的豪門千金女友阿妮莎(Anisha Isa)7日在王家皇宮舉行儀式,為期10天的婚禮每天都有不同的內容,但不一定都需要新郎與新娘一同出席參加。

不過在10日舉行的「撲粉儀式」(Istiadat Berbedak),就是需要親近的人將彩色米粉和香油塗抹在新人手上,藉此表達祝福,也象徵希望新婚夫妻早生貴子並招來財富。

WATCH: Brunei’s ‘most eligible bachelor’ Prince Abdul Mateen tied the knot with his commoner fiancee, Anisha Rosnah, in an Islamic solemnisation ceremony on Thursday (Jan 11). Here are some highlights of the royal wedding in Brunei. https://t.co/nIMsDvlnL5 pic.twitter.com/e0pxDbG0tt