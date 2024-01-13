「亞洲最帥」汶萊王子結婚了！婚禮連辦10天　超美王妃背景曝光

▲汶萊王子馬丁將在14日與妻子阿妮莎完成婚禮。（合成圖／翻攝IG／@tmski）

圖文／CTWANT

現年32歲、有「亞洲最帥王子」之稱的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與愛情長跑多年的女友結婚了，並舉辦為期10天的奢華婚禮，14日將舉行婚宴，據悉，英國王儲威廉王子與妻子凱特王妃也將出席。

綜合多家外媒報導，馬丁王子與交往多年的豪門千金女友阿妮莎（Anisha Isa）7日在王家皇宮舉行儀式，為期10天的婚禮每天都有不同的內容，但不一定都需要新郎與新娘一同出席參加。

不過在10日舉行的「撲粉儀式」（Istiadat Berbedak），就是需要親近的人將彩色米粉和香油塗抹在新人手上，藉此表達祝福，也象徵希望新婚夫妻早生貴子並招來財富。

WATCH: Brunei’s ‘most eligible bachelor’ Prince Abdul Mateen tied the knot with his commoner fiancee, Anisha Rosnah, in an Islamic solemnisation ceremony on Thursday (Jan 11). Here are some highlights of the royal wedding in Brunei. https://t.co/nIMsDvlnL5 pic.twitter.com/e0pxDbG0tt — TODAY (@TODAYonline) January 12, 2024

馬丁與阿妮莎11日已在汶萊首都斯里巴卡旺市的黃家伊斯蘭教清真寺交換結婚誓言，已正式成為夫妻；另外重頭戲就是在明（14）日登場的皇家宴會及奢華婚禮，並在首都舉辦遊行，邀請汶萊人民一同共享這份喜悅，屆時將有世界各地的王室成員和名流出席。據悉，英國王儲威廉與王儲妃凱特也將到場獻上祝福。

另外，馬丁王子的新娘阿妮莎也來頭不小，29歲的她不僅畢業於英國名校巴斯大學（University of Bath），且目前是時尚品牌Silk Collective的CEO；過去阿妮莎曾與朋友共同創辦一家旅遊公司，但最後不知原因為何決定結束營業。

而阿妮莎的爺爺佩欽（Pehin Dato Isa）出身於貴族家庭，同時也是汶萊皇家航空（Royal Brunei Airlines）的創辦人之一，更是汶萊蘇丹（即國王）的特別顧問，曾在1920年代和1970年代在汶萊政府擔任重要職務。另外，馬丁王子與阿妮莎的哥哥丹尼爾（Danial Deen Isa-Kalebic）從小就常玩在一起，是非常要好的朋友，而嫂嫂珍提娜（Janetira Attaskulchai Deen）則是泰國富豪家族的千金。

據悉，汶萊全國人口僅約45萬，卻是世界上最富有的國家之一，財富幾乎完全來自其龐大的石油儲備。根據國際貨幣基金組織的數據，其年人均GDP接近3.6萬美元。

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