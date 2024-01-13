3病毒夾擊！急診醫示警「很多孩童高燒」　染新冠有3症狀快送醫

▲最近呼吸道疫情升溫，不少孩童都生病。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

呼吸道疫情升溫，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，現在兒童被腺病毒、流感、和新冠肺炎這3種呼吸道病毒肆虐，高燒病童佔了很大一部分，最多燒到7天。另外，新冠引發的嚴重哮吼仍然不時出現，如果有出現3個症狀要趕緊就醫。

謝宗學日前在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，這幾天小兒急診室來診人次雖然不像 9、10 月爆量，但高燒病童佔了很大一部分，其中以腺病毒、流感居多。此外，新冠肺炎明顯升溫，特別針對過去兩年沒有染疫的兒童和剛出生的嬰兒。

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他表示，沒有治療的流感和腺病毒，通常讓兒童高燒 5-7 天；針對流感的抗病毒藥物，口服克流感大約使用 2-3 天後退燒，抗流感單劑靜脈注射藥物，使用後大約 1-2 天退燒。腺病毒沒有特效藥，只能支持型療法，撐過 5-7 天的高燒期，比較特殊的是以前認為 5 歲以下兒童感染腺病毒後才容易高燒，這次發現有國中生感染腺病毒一樣高燒多日。

謝宗學進一步說明，兒童感染新冠肺炎輕症時只需要支持型療法，中、重症才需要使用抗病毒藥物，幸運的是這波新冠肺炎疫情似乎比較少出現中重症和 MIS-C，但引發較嚴重哮吼的病例仍然不時出現，若兒童感染新冠肺炎，特別是 2 歲以下幼童出現聲音沙啞、狗吠咳嗽聲、和呼吸急促等哮吼症狀時，一定要帶孩子給小兒科醫師看診。

▲疾管署1/9疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長羅一鈞在本周二的疫情記者會上示警，類流感就診、流感重症通報以及新冠併發症、死亡數都攀升當中，目前最新預估流感、新冠疫情會同時在春節前一周（1/28~2/3）達到最高峰，屆時當周類流感就診人次恐上看15萬人，是10年來次高；新冠每天就診人次則下修至約1.2萬~1.5萬人，值得注意的是，新冠在春節後將還有另一波高峰，整體呼吸道疫情影響至少得到3月。