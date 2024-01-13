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雨林跑步拍下鬼魅！　回家看照片嚇傻：沒遇見任何人

記者張方瑀／綜合報導

美國夏威夷一名跑者和朋友一起參加雨林馬拉松，比賽時她和朋友也開心地相互拍照，記錄下比賽過程，沒想到回家看照片後才發現，樹林中居然有一個黑色人影緊盯著她看，但比賽時她確信沒有遇到任何人，懷疑是遇上傳說中的「夜行者」。

根據《紐約郵報》報導，熱愛跑步的波里斯（Borleis）在自己的部落格分享她2019年1月前往夏威夷參加雨林馬拉松的經驗，這場耐力馬拉松必須在檀香山的雨林中跑完全程100英里（約160公里）才算完成。

波里斯說，由於雨林的地形中有很多懸崖和斜坡，加上滿地的泥濘，所以相當具有挑戰性，而她當時和朋友在跑步的過程中，也幫彼此拍下很多張照片作為紀錄，沒想到回家後卻發現照片中出現恐怖的影像。

照片中波里斯對面的樹林裡，居然有一個黑色的人影緊緊盯著她看，而且身上還穿著類似斗篷的服裝，模樣讓人感到毛骨悚然。波里斯回憶，當天她和朋友跑了好幾個小時，都沒有遇見其他人，而且跑者的方向都是順時針，不可能有人會是反方向前進，所以對方不可能是參賽者，更不可能是一大清早跑上山的遊客。

波里斯上網查找答案時才發現，當地有一個「夜行者」的傳說，這些夜行者是在雨林中死去的亡魂，若是與其對到眼，很可能也會跟著喪命。不過，許多網友看到後紛紛表示，也許對方真的只是路人，只是波里斯忙著和朋友說話沒發現，且照片更像是用後製的，無法相信鬼神之說。

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