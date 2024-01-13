菜市場買蛤蜊回家煮湯！大媽吃到「6.8克拉」稀有梅洛珍珠

▲蛤蜊裡竟然有顆6.8克拉的大珍珠。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

泰國中部沙沒巴干府一名53歲婦女，去年年底在菜市場的海鮮攤販購買了5公斤的甲殼貝類，沒想到竟然讓她吃到了一顆6.8克拉的大珍珠，她當下覺得不可思議，加上這顆珍珠屬於灰白色，和過往常見的珍珠長相不同，她在送驗後確定這是一顆稀有且天然的「梅洛珍珠」，並獲得證書認證，如今正考慮將這顆大珍珠賣掉。

據泰媒《Thethaiger》報導，這名53歲的泰國婦女瓦薩娜，透露去年年底她在市場的海鮮攤販，買了5公斤的甲殼貝類回家煮湯沾醬配飯吃，沒想到吃到一半突然發現一個貝殼中藏了一顆圓形的灰白色物體。

她表示，當下她就覺得可能是顆珍珠，並在出差曼谷時隨身攜帶，將它送到國家寶石和珠寶研究與發展研究所送驗，最後經寶石檢驗實驗室和研發部門檢驗，發現這顆珍珠是一顆重6.8克拉的真珍珠，且是一顆自然且稀有的梅洛珍珠。

梅洛珍珠是世界上最稀有的珍珠其中之一，純天然無法人工養殖，主要分布在東南亞與越南一帶，光澤類似海螺珍珠，典型的顏色有黄、橙、红、棕褐色、棕色。

對於這顆珍珠可能相當有價值，瓦薩娜也表示相當開心，她也表示經濟負擔沉重，最近更需要動用到大量的金錢，因此正在考慮可以賣掉這顆珍珠。

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