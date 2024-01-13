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奧地利31歲女繼承8.5億遺產！　海選50人「幫忙花錢」

奧地利31歲女子繼承8.5億遺產　竟因「這理由」決定海選50人「幫忙花錢」

▲恩格爾霍恩 （Marlene Engelhorn） 。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

居住在奧地利維也納的31歲女子恩格爾霍恩 （Marlene Engelhorn） ，是德國化學和製藥公司巴斯夫創始人弗里德里希·恩格霍恩 （Friedrich Engelhorn）的後裔，而他也從2022年9月起繼承過世祖母2500萬歐元（折合新台幣約8.5億元）的遺產。但他因為無法認可「不勞而獲」的事情，因此決定海選50名奧地利人，來幫他花掉這筆龐大的遺產。

根據《BBC》報導指出，2008年起，奧地利廢除了遺產稅，是少數不徵收遺產稅或死亡稅的歐洲國家之一。但恩格爾霍恩卻認為這條法律非常不公平，恩格爾霍恩表示「我繼承了一筆財富，也繼承了權力，但我卻不用為此付出任何條件，甚至就連國家也無法像我課稅」恩格爾霍恩認為此舉非常「不勞而獲」，他早在祖母過世之時，就決定「捐」出90%的遺產。

報導中也提到，恩格爾霍恩的想法是先成立一個「良好在分配委員會」，接著會發出1萬份神祕的邀請函，隨機寄送給奧地利的公民，而收到邀請函的公民可以在網路或線上報名，並且從中選出50名正選、15名備選名單，接著邀請這50人共同商議該如何「花掉」這筆遺產。

這50人屆時將會從各個年齡層、聯邦州、社會階層和背景的人組成，而這也並非代表要將2500萬歐元的遺產分給這50人挪做私用花費，這50人的職責是「討論該將遺產花在何處」，他們本身僅能拿到1200歐元（折合新台幣約4萬元）的出席費用，中間因為討論而延伸出的交通、住宿等費用，都必須自行負擔。

而恩格爾霍恩雖然對50人委員會的討論結果沒有最終決定權，但委員會本身的討論結果必須要經過大部分成員的支持後方能執行，否則整筆遺產將會退回到恩格爾霍恩的手上。除此之外，當中也規範了委員會不得將遺產轉移到任一團體或個人，也不能流向違反憲法、敵對或不人道的行為，以及流向投資、營利為目的的組織。

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