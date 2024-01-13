分析／朱立倫好牌爛打、馬信習論釀總統敗選　小雞無視禁柯令成災

▲侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選今（13）日揭曉結果，國民黨「侯康配」未能達成重返執政的目標。回顧這場選戰，前總統馬英九提出「信習論」、「防禦無用論」，不啻是壓垮選情的最後一根稻草，而黨主席朱立倫主導在野整合2次都失敗，徒然浪費2023年一整年的備戰時間，亦是「贏贏賭博到輸」的原因之一。尤其朱對「禁柯令」高高舉起、輕輕放下，直到選前2周都還有立委候選人向民眾黨總統候選人柯文哲示好，他們也都是戰犯之一。因此選後要如何防止民眾黨蠶食鯨吞，仍考驗著國民黨要角們的智慧。

國民黨上屆總統大選敗選檢討報告，前2項就是「討厭民進黨」終不敵「亡國感」，以及兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局。為此，後續接任的黨主席江啟臣提出「憲法九二」、朱立倫提出「2D戰略」，侯友宜都加以融會貫通，矢志撕去「親中賣台」標籤、防範民進黨「抹紅牌」。豈料本次大選倒數時刻，馬英九接受《德國之聲》專訪提出「信習論」、「防禦無用論」，引發輿論譁然，更讓國民黨4年來的生聚教訓功虧一簣，成為壓垮選情的最後一根稻草。

回顧整場選戰，侯友宜在2022新北市長選舉獲得115萬高票，因此最被期待成為中華民國下屆總統；當時多份民調均顯示，侯的總統支持度遙遙領先民進黨賴清德、民眾黨柯文哲。然而情勢卻急轉直下，關鍵在於國民黨主席朱立倫首先在2023年上半年引入鴻海創辦人郭台銘，郭侯相爭之下，造成藍營支持者分裂，且整合以失敗告終，事後郭還批朱「黑箱徵召」，並持續攪亂戰局直到11月24日才宣布不登記總統大選。過程之中，侯的支持度不只一度被郭趕超，事後還一段時間跌至「老三」。

在野整合是何其複雜的政治工程，當年國親合就算主帥有共識，幕僚之間也要在選前2年磋商、選前1年發布合作備忘錄，才有時間促成合作。豈料，整合郭台銘失敗後，朱立倫未能記取教訓，倉促又在2023年下半年嘗試整合民眾黨候選人柯文哲，但最終還是以失敗告終，柯事後也批朱「不老實」。綜觀整個2023年，本來是要全力備戰的時刻，卻幾乎都因在野整合而虛擲光陰，且最終都未能整合成功。

相比民進黨賴清德喊出「得票率拼過半」，國民黨在藍白合的過程中，則欠缺「單獨拼勝選」的氣魄，頻頻稱「在野分裂就會讓民進黨放鞭炮」、「在野不團結就會讓賴清德躺著選」、「在野不整合就會進入垃圾時間」。但選舉比的是一股氣勢，若一開始就滅自己威風，且最終藍白合就是破局收場，這會讓許多選民產生「這場選戰已經提早進入垃圾時間」的預期心理，也難怪侯康配的看好度始終欲振乏力。

屋漏偏逢連夜雨，在選戰最後關頭，儘管侯競辦試圖操作「棄柯保侯」，但黨中央卻把重心放在立委選戰，因此對於立委候選人跟柯文哲眉來眼去，國民黨的「禁柯令」卻往往高高舉起、輕輕放下。例如柯文哲車掃時，立委候選人舉凡林國春、蔣欣璋、黃健豪都對柯表達善意；立委候選人李全教更直接製作文宣，刊登多張與柯的合體照，完全沒把「最強母雞」侯友宜放進該文宣中，給外界「棄侯保柯」之感。

綜合以上，侯友宜兩岸論述因為馬英九而功虧一簣，而其高票連任新北市長之時非藍非綠的中性人設，最後也為了鞏固基本盤而走回深藍老路，原因無非是禁不起在野整合的幾次折騰；且整合失敗後，不只選民產生「進入垃圾時間」的印象，黨中央對心猿意馬的立委候選人亦輕輕放過，導致最後操作「棄柯保侯」也漏洞百出。雖說朱立倫身為黨主席就是要對總統敗選「概括承受」，但馬英九的「信習論」，以及那些跟柯文哲眉來眼去的立委候選人也都是戰犯之一，未來國民黨要如何避免重蹈覆轍，還是一道難解的習題。