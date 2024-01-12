酪農支持者穿乳牛裝送「三瓶水奶」　祝福徐富癸「犇」向勝利

記者陳弘修／綜合報導

2024大選明天舉行投票，屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸12日把握最後衝刺機會，在屏東縣長周春米的陪同下前往萬丹、東港、潮州車隊掃街。出發前，徐富癸無法到場的年邁母親託人送來親手熬煮的「當歸湯」，祝福他當選歸來；徐富癸的女兒則是騎著機車跟在車隊後方守護爸爸，熱情酪農甚至身著乳牛裝送上三瓶水奶，象徵「犇」向勝利，讓徐富癸的選前最後一天既溫馨又激情。

徐富癸表示，臨危受命參選拼到現在將近5個月，越來越多來自各方親朋好友的支持，加上屏南鄉親挺清廉的團結氣勢，讓他對這場選舉非常有信心，他相信一定會贏得勝選。

對於徐富癸上午進行最後一波車掃，在車隊出發前，徐富癸的大女兒徐嘉吟特別帶著「爸爸守護清廉，我們守護爸爸」的板子，綁在機車上，她說要一路跟著車隊，讓爸爸當屏南靠山，他當爸的最佳後援。

此外，徐富癸的老母因為年輕從事勞力工作，目前腳力不勝負荷無法前來，卻特別熬煮一碗「當歸湯」送來，她希望冷冷的天可以暖和徐富癸的身子，更期待兒子可以「當選歸來」，喝下老母心意的徐富癸強調，當歸湯是這次選戰最後一天的第一餐，讓他更有勇氣挑起守護屏南的重要任務。

讓徐富癸感動的是，掃街車隊不但沿路受到民眾熱烈歡迎，在酪農之都萬丹，竟有熱情的酪農身穿乳牛裝守在路旁等候，一看到車隊就趕緊送上三罐牛奶，他們說三牛成犇，祝福徐富癸奔向勝利，明天順利當選。