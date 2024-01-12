前男友偷吃分手！她突收「2180萬遺產」嚇傻　小三一毛都沒拿到

▲前男友把70萬美元（約新台幣2180萬元）遺產留給前女友。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

國外一名女子與男友交往20年，怎料到對方卻出軌，並於分手後與小三結婚，成為人夫。沒想到男方在得知前女友和現任男友有了愛的結晶後，竟選擇輕生，並將70萬美元（約新台幣2180萬元）遺產留給前女友。

根據《每日郵報》報導，女子在Reddit表示，與前男友在一起20年，但都沒有結婚，也沒有孩子，3年前發現對方出軌，第一時間便選擇分手，而在半年後，前男友與小三結婚，自己在之後也交了男友，並於交往一年後有了小孩。

女子說，「我非常高興，我很愛我的男友。」她透露，在與前男友分手後，對方多次在重要節日、生日等日子傳訊息給她，但自己從來沒有回覆；而前男友在知道她懷孕後，氣得傳訊大罵「妳欺騙了我」，讓她感到不知所措。

怎料到，幾個月後，前男友竟拋下孕妻，選擇輕生。前男友遺書寫道，「我為我的所作所為道歉，我愛妳，祝妳和妳的家人幸福。」女子指出，前男友生前已分配好遺產，除了父母和侄子外，她可以獲得70萬美元（約新台幣2180萬元），然而前男友的孕妻竟一毛都沒有。

女子嘆，現在前男友的父母和孕妻都很生氣，要求她把錢吐出來，「如果我保留它，我會成為一個混蛋嗎？」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言，「我認為他帶著遺憾離開了，並希望彌補這一點」、「他自願把這筆錢留給妳是有原因的，他和妳在一起20年了」、「妳顯然對他來說很重要，多年來他一直和妳一起生活」、「建議聘請律師處理這一大筆錢」。

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