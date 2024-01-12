　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

葉門反抗軍：美英73次襲擊釀5死6傷　誓言「繼續攻擊紅海商船」

▲▼ 美英聯手打擊葉門反抗軍青年運動軍事目標。（圖／路透）

▲ 美國中央司令部釋出飛機從祕密地點起飛，出動打擊青年運動的畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」（Houthi） 接連襲擊紅海商船，美國及英國11日聯手發動空襲反擊。青年運動已證實造成5死6傷，且揚言將繼續攻擊開往以色列的船隻。

綜合《路透》等外媒，青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，該組織控制的葉門5個區域遭受73次襲擊，造成5人死亡及6人受傷，「美國與英國敵人須為他們自己及對葉門人民的犯罪行為負起全責，我們不會坐視不管」，誓言採取懲罰及報復。

美軍及英軍連夜從空中和海上打擊青年運動軍事目標，美國中央司令部（CENTCOM）稍早也釋出飛機從祕密地點起飛，準備發動攻擊的畫面。

葉門全國各地都有目擊者稱發生爆炸，包括薩那（Sana'a）機場附近的軍事基地、靠近塔伊茲（Ta'izz）機場的軍事據點，以及位於荷台達（Hodeidah）的海軍基地、哈傑省（Hajjah）的軍事據點，損失規模目前尚不清楚。

青年運動副外交部長埃齊（Hussein Al-Ezzi）早前證實，「我國遭受美國及英國船艦、潛艦與戰機大規模侵略性攻擊。美英勢必付出沉重代價，承擔這種公然侵略的所有可怕後果。」

發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）則指出，美英的危險侵略是愚蠢行為，「如果他們以為他們可以阻止葉門支持巴勒斯坦與加薩，那他們就錯了」，且將持續鎖定以色列船隻或開往被佔領的巴勒斯坦港口的船隻。

ET快訊
不斷更新／20萬藍支持者擠爆侯友宜造勢　「從尾走到頭要花36
LIVE／侯友宜選前之夜已破10萬人　藍營大咖齊聚
快訊／藍營支持者擠爆新北板一！　侯友宜造勢已破10萬人
藍營大咖齊聚新北板一　侯友宜辦「贏回中華民國」選前之夜
快訊／賴清德本命區造勢亮「夫人牌」！妻子吳玫如現身站台
柯文哲凱道空拍曝光！現場破20萬人　人潮溢出信義路、仁愛路
直擊／賴清德板橋造勢　現場湧破5萬支持者
最後一晚！賴清德南北衝場造勢　台南喊逾5萬人齊聚
快訊／侯友宜支持者擠爆板一　造勢開場前主持者嗨喊：破5萬人了
LIVE／柯文哲「凱道公民之夜」登場　號召「千萬YTR們」來
LIVE／號召「台灣美德站出來」　蔡英文、賴清德齊聚板橋選前
直擊／板橋尬場！藍綠支持者互打氣　男學生集結手拿國旗挺侯康

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快來摸我的純天然D罩杯！韓女「黑箱摸奶」吸睛　悲慘下場曝光

日本連鎖餐廳店長偽裝上班族　當電車癡漢50次！「龍爪手」太恐怖

CNN：若民進黨延續執政　代表中國對台方針失敗

報導總統失言慘了！韓媒遭判「每天賠償百萬」　控言論自由被打壓

葉門反抗軍：美英73次襲擊釀5死6傷　誓言「繼續攻擊紅海商船」

艙門脫落手機瞬間被吸走　「帶孩搭機」千萬別為省錢少做這1事

台灣人「感動奈良美智」！能登地震捐款破11億日幣　他發文道謝

逼小女友賣淫「賺同居基金」！25歲男爽拿214萬後　轉頭娶別人

前男友偷吃分手！她突收「2180萬遺產」嚇傻　小三一毛都沒拿到

乘客直接在座位解放　女機艙聞噁臭1小時嚇壞：像花生醬爆噴

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

行經投89鄉道遇壯麗雲海　他親眼見證讚：全台最美

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

快來摸我的純天然D罩杯！韓女「黑箱摸奶」吸睛　悲慘下場曝光

日本連鎖餐廳店長偽裝上班族　當電車癡漢50次！「龍爪手」太恐怖

CNN：若民進黨延續執政　代表中國對台方針失敗

報導總統失言慘了！韓媒遭判「每天賠償百萬」　控言論自由被打壓

葉門反抗軍：美英73次襲擊釀5死6傷　誓言「繼續攻擊紅海商船」

艙門脫落手機瞬間被吸走　「帶孩搭機」千萬別為省錢少做這1事

台灣人「感動奈良美智」！能登地震捐款破11億日幣　他發文道謝

逼小女友賣淫「賺同居基金」！25歲男爽拿214萬後　轉頭娶別人

前男友偷吃分手！她突收「2180萬遺產」嚇傻　小三一毛都沒拿到

乘客直接在座位解放　女機艙聞噁臭1小時嚇壞：像花生醬爆噴

逢甲夜市輸了！台中熱門景點一次看　冠軍10個月吸784萬人到訪

快訊／台南市中西區青年路民宅火警　明火猛烈燃燒

羅致政喊總統選舉要破紀錄「同黨接棒」　吳崢抱病登台：要拚到最後！

花花被丟包　連江宏傑都放棄她

快訊／愛莉莎莎也來了！低調參加柯文哲凱道造勢　頭戴「小草髮箍」

圖／侯友宜選前之夜「國旗處處飄揚」　連人形看板都擺出來了

IKEA春節系列融合北歐風　HOLA聯手「本島舍」打造台味年

不斷更新／20萬藍支持者擠爆侯友宜造勢　「從尾走到頭要花37分」

他健檢「腎臟淹水」！醫一查：是癌症　2原因害腎水腫

凱道造勢後「耍無賴不清」　翟本喬怒PO現場慘況：民進黨垃圾！

國際熱門新聞

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

比基尼妹「綁帶被海鷗解開」雙乳秒彈出！

男子辭職後「刪光4000份公司文件」

童哭鬧砸店　老闆轟走一家4口被公審

葉門反抗軍屢襲紅海　美國、英國發動反擊

黑門市場「痛宰觀光客」惹議！5個月後現況曝

甘比亞國足搭機「多人失去意識」緊急返航

台男陳屍柬埔寨公寓「遺體腫脹」！

友人逼玩「俄羅斯輪盤」！少女遭子彈爆頭亡

姊夫變丈夫　21歲女：我們情投意合

即／東京旅館1女遭挾持！嫌犯與警方僵持中

她突收前男友2180萬遺產　小三什麼都沒有

刺青訪日禁泡溫泉？　解禁要勾「不是黑道」

更多熱門

相關新聞

「帶孩搭機」千萬別為省錢少做1事

「帶孩搭機」千萬別為省錢少做1事

美國一架波音737 MAX 9客機發生飛行中艙門脫落的事故，國家運輸安全委員會（NTSB）展開調查後，至少兩度警告，該機構與聯邦航空總署（FAA）都建議，家長或監護人必須替嬰幼兒購買單獨座位，千萬別為了省錢冒著生命危險，只把孩子抱著大腿上。

乘客座位解放　女嚇壞：像花生醬爆噴

乘客座位解放　女嚇壞：像花生醬爆噴

大選將至 美學者關注柯文哲吸票效應

大選將至 美學者關注柯文哲吸票效應

美防長瞞病住院　五角大廈將徹查

美防長瞞病住院　五角大廈將徹查

美媒：柯文哲引年輕族群共鳴

美媒：柯文哲引年輕族群共鳴

關鍵字：

以色列哈瑪斯以巴加薩葉門叛軍青年運動葉門反抗軍北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

不只林襄掰了！　李多慧傳新球季出走

交往多久才發生關係？「女友反應」讓他心煩

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

剩1個月過年！下班前被告知「全部門裁員」

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面