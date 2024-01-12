日本連鎖餐廳店長偽裝上班族　當電車癡漢50次！「龍爪手」太恐怖

▲日本連鎖餐廳店長偽裝成上班族當電車癡漢。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本埼玉縣一名在加盟連鎖餐廳擔任店長的49歲男子峯岸和廣，在去年9月涉嫌當電車癡漢，猥褻一名女高中生，本月8日被警方依「非合意性交」等罪正式逮捕。警方調查也發現，峯岸在過去2年間，犯下癡漢行為至少50次。

據《日刊現代》報導，峯岸在去年9月21日早上7點半左右，在行走於東京都內的京成電鐵京成線的列車上，猥褻一名10多歲女高中生。據悉峯岸偽裝成上班族，然後從後方靠近這名少女，隨後更伸出「龍爪手」，一手快速伸進女生的裙子內，猥褻少女的下體。據悉少女當時整個人完全被嚇住，瞬間不知所措，也不敢大聲求救。幸好這時旁邊有一名見義勇為的男乘客，發現狀況不對勁，立刻抓住峯岸的手，並在下一站直接把峯岸拉出車廂。但就在男乘客準備將峯岸交給車站人員時，峯岸趁機逃走，之後警方透過監視器畫面鎖定峯岸，並將其逮捕。

峯岸被捕後承認承認犯行，表示自己是為了「消除工作壓力和發洩性欲」才犯案。不過讓人感到驚悚的是，峯岸成為電車癡漢已經2年，這2年間他至少犯案50次。

警方表示，峯岸的犯案地點集中在京成線上，並故意偽裝成上班通勤族，認為這樣較不顯眼、能避人耳目，也較能接近「獵物」。而且峯岸都故意選在人潮最擁擠的早上通勤、上學時間搭乘電車，方便下手，平常不會搭電車。

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