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快訊／台灣23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡　頭部遭劇烈撞擊

▲▼ 野澤溫泉滑雪場。（圖／翻攝自官方臉書）

▲野澤溫泉滑雪場。（圖／翻攝自官方臉書）

記者王佩翊／編譯

日本長野縣下高井郡的野澤溫泉村滑雪場一名男子在滑雪時意外摔倒，頭部受到強烈撞擊，送院後不治身亡。經警方確認，男子為台灣籍的23歲男大生。

根據《長野放送》報導，23歲死者與朋友一同前往野澤溫泉村滑雪場滑雪，事發前獨自一人滑雪，怎知卻意外摔倒，頭部受到劇烈撞擊。滑雪場的巡邏隊獲報後將他救起，並送往長野市的醫院搶救，但隨後在醫院被宣告死亡。

警方指出，男子頭上戴著初學者的安全帽，使用的是單板滑雪，詳細事故原因仍待調查。

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