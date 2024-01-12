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CNN：若民進黨延續執政　代表中國對台方針失敗

CNN稱台灣大選可能改變世界　若民進黨延續執政「代表中國對台方針失敗」

▲美媒《CNN》報導台灣大選，稱若民進黨連任成功，將是中國好戰方針的失敗。

圖文／鏡週刊

台灣總統大選結果週六（13日）就要揭曉，美媒《CNN》10日以「2024總統大選可能改變世界，但這場選舉並不在美國」為題報導台灣今年大選，分析台灣大選結果不只牽動美中關係，更足以影響世界局勢。

《CNN》報導將中國國家主席習近平的新年談話「祖國統一是歷史必然」視為對台灣的警告，然而面對中國文攻武嚇，台灣絕大多數民眾都不願受中國統治，背後又有美國長期支持，台灣選舉結果將考驗北京和華府是否能處理緊張局勢，抑或是加劇對抗，甚至升級至衝突，因為若民進黨延續執政，是代表中國對台好戰方針的失敗。

《CNN》簡單介紹這次大選3大陣營的候選人背景與兩岸路線主張，文中提到民進黨候選人賴清德自居「務實台獨工作者」的立場引發美中擔憂，即便賴清德改走蔡英文維持現狀的路線，且表態願與中國對話，仍被北京政府視為破壞兩岸和平的人選。

侯友宜則來自向來較為親中的國民黨，主張與中國和平交流，但這次誓言強化台灣國防。第三勢力柯文哲2019年籌組民眾黨，以政治素人之姿竄起並主打民生議題，受到多數年輕族群青睞，主張兩岸關係上應走中間路線，不若藍綠兩黨極端。

報導指出，台灣經過蔡政府執政8年，不斷深化以美國為首的西方盟友的關係、強化國防自主，也導致兩岸關係降至冰點，台灣民眾只剩不到2％自認是中國人，不到10％支持兩岸統一。儘管幾乎沒有專家預測中國即將武力犯台，北京仍可藉由軍演展示或阻擋貿易干預台灣選舉。北京的這些舉動未來會如何發展，不僅關係到美國與西方陣營如何應變，也將被歷經歐洲和中東戰事後的世界所關注。

報導最後提到，台灣大選令兩岸神經緊繃，美國正試圖避免美中關係升溫，同樣11月輪到美國選總統，屆時台灣新任領導人及2,400萬國民也將密切關注。

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