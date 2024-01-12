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搭飛機被叫這名字糟了！空服員認證「奧客暗號」　3大行徑超惱人

▲▼空服員,機組人員,空姐。（圖／CFP）

▲空服員向媒體爆料，航空業有一個常用的「奧客」代號。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

一名外國空服員向《太陽報》透露，同業們會將航班上遇到的「奧客」暱稱為「菲利浦」（Philip），而《紐約郵報》等外媒也指出，機組人員公認最討厭的乘客行為包括狂按服務鈴、未經允許拍攝空服員、抱怨吵鬧的小孩等。

這位匿名空服員表示，「如果你被貼上了菲利浦的標籤，那你就是做錯了什麼，在剩餘的飛行途中，都應該預期接受到糟糕的服務。」此人解釋，代號源自縮寫「PILP」，也就是「我想揍的乘客（Passenger I’d Like to Punch）」，但隨著時間變得越來越隱晦，最終成為這個常見的男性名字。

對於空服員而言，最令人惱火的行為就是不斷按服務鈴，只為了飲料等小事情，就要求立即關注。他們通常不會因為嬰幼兒哭鬧而心煩，反而覺得不斷抱怨孩童噪音的乘客難以忍受。

此外，空服員也不喜歡在認真執行飛航規定、以保護每個人安全時，被沒有過問的無禮乘客拍攝。CBS報導，聯合航空、美國航空、達美航空、西南航空都祭出規定，禁止乘客在未經同意的情況下拍攝航空公司員工。

2022年9月，就曾有另一名空服員向《太陽報》提及「菲利浦」的奧客代號，「如果我們正在進行餐飲服務，那你唯一應該呼叫的時候就是緊急狀況。如果一切都很好，那就有耐心一點。我們很快就會知道這次航班上的菲利浦是誰，也會對他提供相對應的服務。所以，如果你是個很愛按服務鈴的人，請記住這一點。」

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