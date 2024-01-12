狂開15槍射殺23歲朋友　18歲男把屍體「藏在氣墊床中」被捕

▲18歲男被控殺人。（圖／翻攝自St. Peters Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州18歲男子皮爾斯(Jackson Pierce)被控向23歲男子科爾曼(Dalton Coleman)連開15槍，把人射殺後為了掩滅證據，竟然把屍體藏在氣墊床中，並在頭部套上塑膠袋。

事件8日下午發生在聖彼得市(St. Peters)，一名目擊者告訴警方，他和皮爾斯與另外一名朋友原本一起在家中消耗時間，他離開後接到皮爾斯電話，說科爾曼出現後表現得很怪異，感覺要進行攻擊，過一段時間後皮爾斯又打電話給他，告知射殺了科爾曼。

警方抵達現場時，在衣櫃中找到科爾曼屍體，遺體被一個沒充氣的氣墊床包裹起來，頭上套了一個白色塑膠袋。

皮爾斯被捕後表示，科爾曼突然強行闖入房間，打算要攻擊他，當時床頭櫃上放著一把手槍，他注意到科爾曼發現手槍後，他搶先一步拿起手槍，並向科爾曼開槍。

皮爾斯表示，他拿到槍後朝科爾曼連開14槍，直到發現沒有子彈才停止，後來在朋友的幫忙下一起清理案發現場，他非常後悔自己沒有第一時間報案。驗屍報告顯示，科爾曼身上一共中了15槍，部位包含臉部、手部與腹部等處。

皮爾斯被控二級謀殺罪、武裝犯罪行為、竄改證據等罪，初步調查發現，皮爾斯與死者是熟人，案件正在調查中，保釋金定為美元100萬元（約台幣3,108萬元）