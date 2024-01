監獄偷裝監視器　拍到26歲女獄警和男囚「躲儲藏櫃多次愛愛」

▲英國監獄傳出,女獄警與男囚有不當關係。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國26歲女獄警仙妮亞(Shania Begum)在監獄工作時,被監視器拍到與男囚犯偷偷躲在儲藏櫃發生性行為,被控與囚犯嬉鬧、調情、性愛撫摸與插入性行為等罪。

法庭資料顯示,26歲女子仙妮亞在伯明罕監獄HMP Birmingham工作期間,與一名男囚犯疑似產生不當關係,2人的行為引發典獄長懷疑後,特意在儲藏櫃安裝了隱藏攝影機,果然拍到2人發生性行為畫面。

A female prison officer who was caught on camera having sex with an inmate in a store cupboard has been jailed for 16 months.

Shania Begum, 25, was found to have slept with with Joshua Mulllings after striking up an 'inappropriate relationship' while working at HMP Birmingham pic.twitter.com/t2BN9XnYkf