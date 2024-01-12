男中2千多萬元樂透害家庭破裂「父女互告」　家人嘆：寧願沒中獎

▲男子中樂透，最後卻搞到家庭關係破裂。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭92歲男子班普頓(William John Bampton)樂透贏得近澳幣100萬元大獎（約台幣2,083萬元），然而高額獎金卻把他的生活攪亂，因此與子女的關係破裂，最後雙方還告上法庭。傷心的家人坦言，寧願父親當初沒有中獎。

92歲男子班普頓2018年3月購買Tattslotto Golden Casket樂透，贏得澳幣986,212.30元大獎（約台幣2,054萬元），贏得大獎不久，他幫66歲兒子賴瑞(Larry)付了澳幣5萬元（約台幣104萬元）押金，後來又支出澳幣505,030 元（約台幣1,051萬元）買房，和兒子一起共同擁有那間房子。

“Family feud over lotto winnings unfolds in Brisbane court”



Far out what a mess https://t.co/7A8N6PV9zb — Morty (@MortyAUS) January 11, 2024

班普頓雖然幫助兒子買房，卻沒有與69歲女兒蘇(Sue Vurlides)分享任何獎金，因為他不想讓女兒的丈夫吉姆(Jim)能夠因此獲得任何好處，不過後來態度軟化，同年8月贈送給女兒一張澳幣30萬元（約台幣624萬元）支票。

事發3年後，如今班普頓與女兒為了這筆錢告上法庭，他指控，當初是受到女兒的威脅與壓迫，不得不給予這張支票，現在要求女兒還錢。另外一方面，蘇則堅稱，這筆錢是父親自願送給她的。

法院最後認為，班普頓贈與支票時，行為與判斷力上完全沒有問題，所以駁回他的主張，不過班普頓計畫要繼續上訴。

蘇對媒體坦言，這場紛爭已經讓她的家庭徹底崩毀。賴瑞表示，父親現在也與他斷絕了聯繫，「這件事中沒有人是贏家，它毀了家中每個人，父親贏了近百萬元樂透是人生中遇過最糟糕的事情」。