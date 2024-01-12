甘比亞國足搭機缺氧「多人失去意識」！　教練控：我們可能都會死

▲ 球員下機時個個熱到爆汗、難以呼吸。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西非國家甘比亞國家足球隊日前搭乘象牙海岸航空（Air Côte d'Ivoire）包機飛往象牙海岸，準備出戰非洲國家盃，球員卻因機艙內供氧不足差點一氧化碳中毒，一度有多人失去意識，起飛9分鐘後就被迫返航，令教練事後怒控，他們很可能因此喪命。

根據《鏡報》，甘比亞國足「蠍子隊」（The Scorpions）日前搭乘象牙海岸航空，欲前往象牙海岸最大城阿必尚（Abidjan ），準備參加13日開幕的非洲國家盃，未料起飛9分鐘就掉頭，因為飛機艙氧氣不足，令球員險些喪命。

教練聖菲爾特（Tom Saintfiet）受訪指出，「我們很可能都會沒命。我們很快就睡著了，我也是」，還夢到自己已經死亡。他回憶，起飛9分鐘後機師決定返航，「因為沒有氧氣供應，有些球員直到降落才醒過來。我們差點一氧化碳中毒，只要再飛半小時我們就都會死。」

曾效力英超曼聯的球員揚科（Saidy Janko）上傳一段球隊下機時的影片，可見他們全都汗流浹背，幾名球員更是脫到只剩背心。他發文寫道，當時一登上小飛機就覺得機艙內很熱，雖然機組員保證起飛後空調就會啟動，但高溫和缺氧愈來愈嚴重，令許多人劇烈頭痛頭暈，幾分鐘後就陷入昏睡，升空後情況進一步惡化，只能掉頭緊急降落，直言這簡直「無法接受」。

從甘比亞首都班竹（Banjul）飛往阿必尚約需2個半小時，而這段驚險插曲令他們必須在11日以前找到前往阿必尚的替代方案，否則很可能被踢出比賽。他們將在15日C組第一輪賽事對戰塞內加爾。

甘比亞足協聲明證實這起事件，初步調查顯示機艙內失壓且缺氧，航空公司技術團隊仍在評估原因，球隊則前往飯店等待進一步安排，所幸人員均安，並承諾盡快找到解決方案，將球員送往象牙海岸。