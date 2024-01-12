XBB變種再掀感染高峰　美最新研究顯示：「舊款」疫苗防護力恐歸零

▲研究顯示，若只接種舊款新冠疫苗，在XBB疫情保護力明顯下降。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

儘管全球新冠肺炎疫情相對而言已經趨緩，且各國早已開放來自國外的觀光客，但由於新冠病毒持續變種，且眼下即將迎來農曆春節，返鄉團聚、南來北往，以及各種團體聚會下，恐將迎來疫情的新一波高峰，如今XBB疫苗持續開打，有研究顯示，若只有過去舊疫苗的保護力，其防護力可能趨近於零。

根據美媒《洛杉磯時報》，雖然全球新冠疫情已經漸緩，但Omicrom變異株依舊持續突變，目前正在流行的變異株包括XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2，其中XBB.1.5和XBB.1是Omicron的BA.2子變體兩個不同版本的組合，皆擅長與ACE2受體（冠狀病毒棘蛋白攻擊細胞引發感染的部分）結合，是目前最新、最大、且最具傳染性的最強變種。

南加州大學凱克醫學院分子微生物及免疫學教授、知名病毒學家坎農（Paula Cannon）驚嘆，「這只是最新、最大、傳染性最強的變種！令我驚訝的是，這種病毒不斷找到新的技倆，使自己更具傳染性，甚至更具傳播性。」

對於是否該接種XBB疫苗？坎農表示，XBB是目前為止最具傳染性的亞變種，比起其他亞變種更能有效躲避疫苗、先前加強劑接種，或是先前感染時所帶來的免疫力，在深秋出現引發新一波疫情後，在節慶期間迅速在室內聚會擴散。

我國衛福部疾管署發言人羅一鈞強調，若只靠舊版疫苗，包括先前的加強劑接種，只要接種後經過6到9個月，其保護力就會大幅衰退而導致防疫力不足，防護能力和沒有接種過疫苗的人機乎一樣，包括住院率和引發嚴重症狀的機率和未接種疫苗的人相當，也因此建議成年人、免疫功能低下族群、老年族群接種新的XBB疫苗。

羅一鈞援引來自美國南加州新冠疫情爆發的新研究，表示18歲以上成年人若未接種過XBB疫苗，即便先前曾接種過任何「舊款」新冠疫苗，在這波XBB疫情影響下保護能力也會嚴重衰退至和從未接種過任何新冠疫苗的人相當，包括若過去接種BA.4/5次世代疫苗，相較從未施打疫苗的族群，在住院方面僅剩22%效益、急診方面也只剩8%效益。

羅一鈞強調，接種XBB新冠疫苗在預防新冠重症住院、門診急診就醫上的保護效力高達6成，而最近丹麥、荷蘭發表的最新研究顯示，XBB疫苗可以讓65歲以上老年族群重症住院風險下降76.1%，且各國研究皆一致指出，接種XBB疫苗的民眾能夠擁有6至7成的保護力。