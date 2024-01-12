「ChatGPT之父」阿特曼和男友結婚了！　本人證實喜訊

▲ 穆赫林與阿特曼去年7月被拍到一同現身。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

ChatGPT之父、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與男友穆赫林（Oliver Mulherin）的婚禮照片近日在社群媒體流傳，據稱於10日在夏威夷完婚，他本人也向媒體證實喜訊。

現年38歲的阿特曼和穆赫林的婚禮照11日在網路上曝光，可見他們在一處熱帶海灘舉行非公開的儀式，現場約有12名賓客，阿特曼已向NBC證實此事。

阿特曼過去擔任全球知名創業孵化器Y Combinator執行長，在科技業累積聲量，多年來極力躲避外界關注，但肩負OpenAI執行長一職後提升媒體曝光率，更常公開露面，包括在國會作證，獲《時代》雜誌評為「2023年度CEO」。

據《紐約時報》，穆赫林是一名澳洲軟體工程師，在阿特曼一起在舊金山和加州納帕的牧場之間穿梭，兩人去年還曾一起出席總統拜登在白宮為印度總理莫迪舉行的國宴。

阿特曼擔任OpenAI執行長期間知名度迅速提升，該公司開發先進聊天機器人ChatGPT，一年前推出時顛覆矽谷，且促進大大小小科技公司投資競爭激烈的AI計畫，10日還推出AI工具商店「GPT Store」。

他2015年和包括特斯拉執行長馬斯克等科技業億萬富翁共同創立OpenAI，率領公司成為世界上最熱門新創之一，去年11月在公司宮鬥中短暫被解職，4天後回鍋擔任執行長。