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烏克蘭：俄軍使用北韓「短程導彈」KN-23攻擊哈爾科夫

▲▼烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室秀展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

▲烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭第二大城市哈爾科夫今年1月初接連慘遭俄軍報復性攻擊、發射多枚飛彈，不過事後烏軍在整理飛彈殘骸時卻發現，俄軍疑似使用來自北韓（朝鮮）製造的飛彈，因為飛彈殘骸上竟然印製韓文，如今在烏克蘭國防部進一步比對，發現該款飛彈恐怕是號稱北韓版「伊斯坎德爾」的短程彈道飛彈KN-23。

根據日媒《共同社》，俄軍曾於今年1月2日攻擊烏克蘭哈爾科夫，飛彈擊中市區住宅，烏克蘭關係人士透露，從烏克蘭國防部就該枚飛彈的飛行距離進行分析，包括引用過去北韓官媒報導的畫面推斷，俄軍所使用的飛彈，極有可能是北韓產製的短程彈道飛彈KN-23。

不過烏克蘭軍方拒絕公開印製在飛彈上的製造年份、是否經進一步改造等詳細資訊。

烏克蘭關係人士透露，烏軍事後將飛彈殘骸移送至位於首都基輔的烏克蘭國防部研究機構進行分析，從北韓官媒報導北韓最高領導人金正恩參訪導彈相關軍事設施的畫面發現，殘骸在各種形狀與特徵上恰巧與KN-23幾乎一致。

▲▼烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室秀展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

烏克蘭國防部研究機構從殘骸推測，飛彈下端直徑約110公分、上端則為97公分，與KN-23的特徵呈現一致，且飛彈殘骸的螺栓數、設置位置、飛行裝置也呈現一致。

烏克蘭關係人士表示，「從殘骸所判讀的特徵可以發現，能夠製造擁有這些特徵飛彈的國家，全球只有北韓而已，『我們得出結論，這一定是KN-23』；不過目前來說，俄羅斯的飛彈發射裝置並無法發射KN-23，因此我方斷定，俄羅斯可能從北韓收購相關設備。」

南韓《韓聯社》指出，KN-23射程最遠可達800公里，而北韓宣稱可以搭載戰術核彈頭「火山-31」。據悉，美國政府4日表示，俄羅斯從北韓收購數十枚彈道飛彈，其中將部分使用在俄烏戰場上。

►俄軍用北韓導彈攻擊烏克蘭！烏高層秀「飛彈碎片」：明顯與俄不同

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