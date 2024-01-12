不只北京動武威脅　美聯社分析「兩岸經濟現實」影響台灣大選

▲2024台灣總統大選三位總統候選人，左起柯文哲、侯友宜、賴清德。（組圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2024年總統大選將在明天登場，並且備受外媒關注。《美聯社》報導，隨著台灣選民在周六前往投票所，這場選舉不僅受到北京威脅動武影響，也被經濟現實所塑造，且兩者之間的關係非常複雜，結果不僅可能影響美中關係，甚至還有未來的投資與生產決策。

報導寫道，台灣2300萬人口享受著令人羨慕的生活品質，人均GDP約3.3萬美元，是中國的2倍多，但幾乎所有能源都仰賴進口，因此很容易受到封鎖影響。對於年輕選民來說，不平等、住房負擔能力與失業率等長期挑戰格外關鍵，但在中國議題之前，全都黯然失色。

儘管兩岸在1949年國共內戰後就沒有官方關係，但仍透過數百億美元的貿易與投資產生連結在一起。中國大陸及香港在台灣進口商品的占比約為1/4，並且購買了台灣約35%的出口商品，但比例一直在下降。北京持續吸引台灣投資，在福建省推出「兩岸融合發展示範區」，鼓勵台企在中國證券交易所上市，承諾為台灣人提供更好投資與旅遊環境。同時卻也在該島附近部署戰機與軍艦強化統一立場，甚至不排除在必要時刻動武。

▲總統蔡英文在紐約演講。（圖／路透）



不過，北京任何公開的軍事行動，都會帶來巨大代價，因為台海對於中國全球貿易扮演至關重要的角色，彭博經濟研究甚至估算，萬一爆發台海戰爭，將導致全球經濟損失10兆美元、約占全球GDP的10%。

目前北京的經濟舉措仍是逐步性的，有時會禁止數百種台灣產品進口，包括石斑魚、餅乾與鳳梨，9日商務部釋出消息，研擬中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、以及紡織等產品減讓關稅。但即便在緊張局勢加劇之際，北京也在很大程度上避免針對數千間在中國的台灣企業。

另一方面，為使台灣經濟不受北京報復影響，蔡英文政府一直在加大與其他地區的貿易，限制中國企業投資及北京「經濟脅迫」，並且對數百項中國產品實施禁令，外交部也譴責北京利用貿易作為「武器」操縱台灣大選。

▲台積電被譽為台灣的護國神山。（圖／路透社）



與此同時，台灣還有王牌「台積電」（TSMC），這是全球最大電腦晶片供應商，提供全球逾9成的高階晶片，雖然在南京與上海松江設廠生產較不先進晶片，但一直遵守美國及其他貿易夥伴的要求，限制高階晶片設備與技術的出口。同時，台積電也持續將部分生產移往海外，例如日本、德國及美國，反映了新冠疫情對汽車等依賴晶片的產業造成巨大破壞後，試圖將生產鏈多元化的努力。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員科羅寧（Richard Cronin）在最近一份報告中寫道，「晶片製造領域是全球戰略產業，而台灣佔有主導地位，使其地緣政治影響力遠超其（土地）大小、經濟與人口。」中國對於台灣晶片的依賴，更使得台灣有了「矽盾」的保護。

諮詢公司Teneo的政治風險分析師吳佳柏（Gabriel Wildau）說，中國領導人將被迫向台灣民眾發出一個信號，那就是如果投票反對北京的偏好，將會帶來後果。因此，軍事演習與新經濟脅迫措施，都是有可能發生的。

▲郭台銘一度宣布參選總統。（圖／路透）



內文也特別提到，總部位於台灣、以生產iPhone聞名、名列《財星》世界500強的企業富士康（Foxconn），雖在中國聘僱上萬人，去年10月卻遭中國稅務官員調查。此前，其創辦人郭台銘宣布競選總統，儘管被視為親中候選人，但參選卻進一步分裂了蔡英文民進黨的反對黨，因而招致北京批評，後來他宣布退選，原因是為了台灣的未來著想。

在蔡英文執政達最多2屆任期並卸任後，目前最可能接棒的選情領先者，是現任副總統、民進黨候選人、礦工之子賴清德。至於侯友宜則是國民黨候選人，該黨同意北京立場，也就是中國與台灣同屬一個國家，只是在不同的政府管轄之下。另一個反對黨、民眾黨候選人柯文哲也傾向與中國建立更友好關係，侯柯都稱如果當選將試圖重啟與北京的貿易談判。

《美聯社》指出，蔡英文在北京與華府之間達成了不穩定的平衡，而在如此岌岌可危的緊要關頭，無論投票結果如何，她的繼任者都將面臨相同的平衡問題。

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