葉門反抗軍無視警告屢襲紅海！　美國、英國發動反擊

▲葉門什葉派激進團體「青年運動」軍用直升機2023年11月20日飛越紅海。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）從去年11月開始，就接連對行經紅海的船隻發動攻擊，儘管美國曾多次警告，但該組織仍在9日發動迄今最大一波攻擊，因此美國、英國於11日開始對葉門境內多個目標發動攻擊。

根據《路透社》報導，美國4名官員11日表示，美國和英國已經向與青年運動有關的目標發動攻擊，而一名青年運動的官員證實，他們在全國各地都遭遇襲擊，包含首都沙那（Sanaa ）、薩達（Saada ）、札馬爾（Dhamar ）與荷台達（Hodeidah），「這是美國、猶太復國主義者和英國的侵略。」

美國匿名官員表示，英美從戰鬥機、艦艇和潛艦發動空襲，且澳洲、加拿大、巴林與荷蘭也替這次行動提供了支持。官員透露，這次的襲擊目標涵蓋十多個地點，不僅僅是象徵性的攻擊。

目擊者向路透社表示，英美的襲擊目標包含薩那機場、塔伊茲機場（Taiz airport）附近的軍事基地、荷台達省的青年運動海軍基地和哈傑省（Hajjah）的軍事基地。

葉門青年運動自去年11月以來，接連對航行在紅海的船隻發動攻擊，表達對哈瑪斯與巴勒斯坦人民的支持。目前已經有27艘船隻遭襲擊，美國軍方則稱，青年運動11日向亞丁灣的國際水道發射一枚反艦導彈，這是該組織自去年11月19以來第27次襲擊。

美國19日宣布發起『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian），保護紅海商業航行不受伊朗支持的武裝分子影響，這個安全聯盟的運作目標是「確保所有國家的航行自由，以及促進區域安全與繁榮」，成員包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙。