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韓男辭職後「刪光4000份文件」　還直接重置公司網站

辭職後竟刪光4000份公司文件！　男子稱：不是故意的可以隨時恢復

▲南韓有名30多歲的男子在辭職時，刪除了公司Google帳戶中儲存的4216個商業文件，還重置了公司網站。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

南韓有名30多歲的男子在辭職時，刪除了公司Google帳戶中儲存的4216個商業文件，還重置了公司網站。目前男子一審被判處以500萬韓元（約新台幣11萬7946元）的罰款，並被依干擾工作罪起訴。

據SBS NEWS報導，35歲的前網路購物中心員工吳姓男子在2021年4月離開公司後，刪除了公司Google帳戶中儲存的4216個商業文件而被送審，且他還在更改主頁管理員帳戶的密碼後，重新設置了公司網站，並刪除了先前建立的網站設計。

事後，吳男辯稱，這些文件會被移至垃圾桶是因為自己與該公司並沒有達成和解協議，但自己無意干擾業務，因為被移到垃圾桶中的文件可以隨時恢復。

據報導，首爾東部地方法院刑事第8庭法官金善淑，日前對吳男處以500萬韓元罰款，吳男也被依干擾工作罪起訴。金法官表示「即使公司文件僅被移至帳戶的垃圾桶，但30天後也無法恢復。」他補充「事實上，該公司只從吳先生那裡恢復了一些數據，當吳先生的數據被刪除時，這些資料就無法恢復。」

目前，吳男對裁決提出上訴。

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