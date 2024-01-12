刺青去日本禁泡溫泉？　他曝逐漸解禁「要勾選不是黑道」

▲過去在日本刺青的民眾不准入內泡溫泉，如今民風開放也逐漸放寬標準。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

不少人身體上有刺青，過去在日本是被禁止到公共浴池泡溫泉的，不只被認為恐有衛生問題外，也被認為恐有黑道背景。如今一名長期住在台灣的日本網紅就發現，日本溫泉逐漸開放刺青客人，有的業者可以讓小範圍刺青者入內，有些則是在櫃檯付費時要填表格，勾選「我不是黑道」。

▲日本溫泉業者逐漸放寬刺青泡溫泉的限制。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑粉專）



在台生活的日本網紅「日本人的歐吉桑」11日就發文分享，日本的溫泉越來越開放了，過去日本很多溫泉只要客人的身體有刺青就拒絕入內，但如今因為外國觀光客增加的原因，他就發現有些溫泉開始接受有小部分刺青的客人，可以在容許範圍之類入內。

但他也發現在入內時必須填寫表格，當中若有刺青就要勾選填寫「我不是黑道」，這樣就算有小範圍刺青才可以入內。他也表示，每一家溫泉業者可以自行規範，因此有的刺青客人可以入內，但有的傳統業者仍然認為不行。

▲部分溫泉業者製作表格時，問是否是黑道。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑粉專）



過去不少日本人都認為刺青的人恐有血液汙染水質的狀況，但如今醫界已證明刺青若皮膚修復完全後，並不會滲血或有組織液流出等狀況，另外刺龍刺鳳過去也被認為是黑道，恐在溫泉鬧事因此禁止入內。

如今日本溫泉開始開放，也讓不少網友討論，「如果是很大片的皮卡丘或是其他卡通圖案，不知道店家要怎麼判定」、「其實日本很多人及藝人也都有刺青」、「主要還是看觀感」、「建議還是湯屋比較衛生」。

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