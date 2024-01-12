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布林肯訪埃及：提供巴勒斯坦建國路有助區域穩定

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪巴林。（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪巴林。（圖／路透社）

文／中央社開羅11日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天在埃及開羅結束因為加薩戰爭的出訪行程，他表示，為巴勒斯坦建國提供一條途徑，是讓這個區域局勢穩定、孤立伊朗及其代理人的最佳方式。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在以色列與阿拉伯國家之間穿梭，推動加薩走廊（Gaza Strip）未來走向，即使此際這場衝突有可能進一步擴散到黎巴嫩、伊拉克和紅海（Red Sea）航道。

布林肯與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會面後對記者說，這個區域眼前有兩條路，第一條路是讓以色列融入，並由區域國家和美國提供安全保證和承諾，以及至少有一個讓巴勒斯坦建國的途徑。

另一條路則是繼續看著恐怖主義、虛無主義，以及伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」（Hamas）、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）帶來破壞。

布林肯表示，「對我們和幾乎是區域內其他所有人來說」，第一條路線是「孤立、邊緣化製造如此多麻煩的伊朗及其代理人的單一最佳方式」。

根據加薩衛生部說法，以色列的軍事行動已奪走超過2萬3000名巴勒斯坦人的性命。

埃及與約旦昨天警告，以軍行動不應迫使加薩230萬人離開，或是最後讓以色列占領加薩。

以色列及其盟邦美國堅稱以色列沒有這種計畫，但隨著愈來愈多人被趕往埃及與加薩的邊界，埃及日益感到憂心。

 
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