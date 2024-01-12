美國之音：台灣大選前　布林肯將會中共中聯部長

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國之音（VOA）報導，美國國務卿布林肯計劃12日在華府與中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤，時值台灣大選前夕，美國正持續告誡中國勿利用這場選舉作為破壞穩定的藉口。

美國之音指出，布林肯12日將在國務院與劉建超會談。根據熟悉相關規畫人士，美國國務院亞太助卿康達（Dan Kritenbrink）也會參與這場一個小時的會議。

13日台灣總統及立法委員選舉落幕後，美、中之間還會持續溝通，兩國高官預計參加下週在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum），包括布林肯與中國國務院總理李強都將出席下週會議。

這類會談被描述成美、中持續努力維持開放的溝通管道，並負責任地管理兩國之間的分歧，會中將處理多項議題。

其中包括打擊鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的危機，以及全球與區域安全問題。台灣也在議程上。

華府已表態反對「外部干涉」或「惡意影響」台灣選舉。

根據美國之音，一名美國政府高官日前告訴記者，若北京選擇以額外的軍事壓力或脅迫來回應台灣選舉結果，就是「挑釁者」。

這名官員還說，台灣選舉期間和選後過渡期，美方將確保與北京的溝通管道維持暢通，包括外交管道和最近重啟的兩軍溝通管道。